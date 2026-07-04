No pusaudžu elka līdz dzīvei fermā: kā mainījusies Iana Somerhaldera dzīve pēc “Vampīra dienasgrāmatām”
Savulaik Ians Somerhalders bija viena no atpazīstamākajām televīzijas sejām — viņu dievināja seriāla "Pazudušie” skatītāji, bet “Vampīra dienasgrāmatas” viņu padarīja par īstu pusaudžu elku un Holivudas zvaigzni. Tomēr pēdējos gados aktieris arvien retāk redzams uz ekrāniem. Spožo industrijas dzīvi viņš lielā mērā iemainījis pret pavisam citu pasauli.
47 gadus vecais aktieris pēdējos gados lielākoties ir atkāpies no aktiermākslas, pievēršot uzmanību reģeneratīvās lauksaimniecības popularizēšanai. Tā ir lauksaimniecības pieeja, kuras mērķis ir atjaunot augsnes veselību un ekosistēmas.
Nesenā intervijā Somerhalders, kurš piedalās jaunajā dokumentālajā filmā “Groundswell”, atcerējās acis atverošu braucienu uz Zimbabvi. Tur viņš savām acīm redzēja, kā reģeneratīvās lauksaimniecības metodes spēj atdzīvināt degradētas ainavas un mainīt veselas ekosistēmas. “Tas uz visiem laikiem mainīja manu dzīvi,” sacīja Somerhalders.
Somerhalders, kurš dzimis un audzis Luiziānas lauku apvidū, iepriekš stāstīja, ka nāk no senas lauksaimnieku dzimtas, kuras saknes meklējamas jau 18. gadsimtā. Viņš sacīja, ka bērnībā redzējis divas ļoti atšķirīgas pieejas lauksaimniecībai. Viena viņa ģimenes puse izmantoja reģeneratīvas metodes, bet citi radinieki paļāvās uz tradicionālo lauksaimniecību un ķīmisko miglošanu.
Pēc gadiem, kad Somerhalders jau bija guvis panākumus Holivudā, viņš satika reģeneratīvās lauksaimniecības pionieri Alanu Seivoriju, kurš uzaicināja viņu uz Zimbabvi, lai klātienē redzētu viņa darbu. Aktieris devās uz šo Dienvidāfrikas valsti kopā ar nelielu filmēšanas komandu, lai dokumentētu Seivorija zemes atjaunošanas centienus.
Dzīvojot militārās teltīs Seivorija īpašumā, Somerhalders sacīja, ka šī pieredze viņu pilnībā iegremdēja gan ainavā, gan reģeneratīvās lauksaimniecības principos.
“Tā tas sākās — es sapratu un savām acīm redzēju, ka reģeneratīvās metodes var ne tikai sakārtot zemi, bet arī to dziedēt un atjaunot, pārvēršot sulīgās oāzēs, piemēram, mitrājos un zālājos,” viņš sacīja. “Un tad, kad es no Alana uzzināju, ka zālājiem ir potenciāls būt par milzīgiem oglekļa piesaistītājiem — tā taču kādreiz darbojās pasaule.”
Somerhalders atcerējās, ka reiz pamodies pirms rītausmas un dzirdējis skrāpēšanos ārpus savas telts. Viņš sacīja, ka no rīta tur atradis “milzīgas lauvas pēdas tieši pie telts”. “Tas bija īsti,” viņš sacīja, uzsverot, ka šī pieredze tikai pastiprināja sajūtu, cik dziļi viņš bija iekļuvis vidē, kuru dokumentēja.
Materiāls, ko Somerhalders nofilmēja šī brauciena laikā, vēlāk kļuva par vienu no agrīnākajiem materiāliem, kas izmantots 2020. gada dokumentālajā filmā “Kiss the Ground”. Viņš uzskata, ka šī filma palīdzēja aizsākt plašāku sarunu par reģeneratīvo lauksaimniecību.
“Kiss the Ground” kļuva par pirmo no trim dokumentālajām filmām par reģeneratīvo lauksaimniecību, kuru veidošanā Somerhalders palīdzēja. Viņš bija izpildproducents un piedalījās arī 2023. gada filmā “Common Ground” — turpinājumā “Kiss the Ground”, ko veidoja pirmās filmas režisori Džošs un Rebeka Tikelovi. Šī filma paplašināja tēmu, pētot ASV pārtikas sistēmu.
Somerhalders bija arī izpildproducents triloģijas trešajai un noslēdzošajai daļai “Groundswell”, kas pirmizrādi piedzīvoja 5. jūnijā.
“Vampīra dienasgrāmatu” zvaigzne Ians Somerhalders saka, ka no Holivudas viņam pietrūkst tikai vienas lietas. “Man nepietrūkst darba,” viņš sacīja. “Es mīlēju to, ko darīju. Es to darīju ilgu laiku. Man pietrūkst cilvēku.”
Somerhalders turpināja: “Kad tu strādā pie filmēšanas projekta — vai tā būtu maziņa mazbudžeta filma, vai milzīgs seriāls kā “Vampīra dienasgrāmatas”... Ņemiet vērā, salīdzinājumā ar to, kādi budžeti cilvēkiem ir tagad, mūsu budžets bija gandrīz nekas, bet mums bija gandrīz pusmiljons kvadrātpēdu filmēšanas paviljonu, mums bija daudz kas. Mēs bijām kā sava pilsēta. Mums bija savs ūdens, sava apsardze, sava ugunsdrošība, viss, vai ne? Tātad tu dzīvo šādā mazā pilsētā kopā ar aptuveni 400 apbrīnojamiem cilvēkiem.”
Lai gan Somerhalders sacīja, ka viņam pietrūkst kopības sajūtas, kas valdīja filmu un televīzijas filmēšanas laukumos, viņš uzskata, ka kopš viņa aktiera laikiem industrija ir piedzīvojusi kultūras maiņu, kas tikai nostiprināja viņa lēmumu doties tālāk.
“Kopš laika, kad biju aktieris, tā ir ļoti mainījusies,” viņš sacīja. “Politika filmēšanas laukumos kļuva par ļoti karstu jautājumu, un viss ir ļoti sašķelts. Kad es tur biju, nebija nekādas sašķeltības, viss bija kopā — un tieši tā cilvēki, manuprāt, darbojas vislabāk. Tāpēc esmu priecīgs, ka aizgāju tad, kad aizgāju, un varēju darīt citas lietas, kas bijušas patiesi maģiskas.”
Mūsdienās Somerhaldera dzīve izskatās pavisam citādi nekā laikā, kad viņš filmējās “Vampīra dienasgrāmatās”. Lielu daļu laika viņš pavada fermā, kurā dzīvo kopā ar sievu Nikiju Rīdu. Pāris ir pieņēmis dzīvesveidu, kura centrā ir daba, ilgtspēja un ģimenes audzināšana.
Somerhalders sacīja, ka dzīves veidošana fermā kopā ar Rīdu, ar kuru viņam ir divi bērni, ir ietekmējusi arī pāra pieeju ģimenes audzināšanai.
“Ģimene nozīmē būt klātesošam,” viņš sacīja. “Ģimene nozīmē atgriezties pie dabas un būt klātesošam. Šobrīd cilvēkiem ir grūti nolikt šīs lietas malā. Tas ir grūti. Un man šķiet, ka tagad tas sāk mainīties,” sacīja Somerhalders.
Domājot par nākotni, Somerhalders sacīja, ka ir optimistiski noskaņots — viņš tic, ka nākamās paaudzes turpinās pieņemt reģeneratīvo lauksaimniecību un atjaunot saikni ar dabu. Neskatoties uz bažām par tehnoloģijām un arvien sašķeltāku pasauli, viņš uzskata, ka mūsdienu bērniem ir iemesls cerībai.
“Visi domā, ka šīs paaudzes bērni ir nolemti,” sacīja Somerhalders. “Šīs paaudzes bērniem šobrīd patiesībā ļoti, ļoti paveicies, un tas ir lieliski. […] Nākotne ir gaiša. Paņemiet savas lētās saulesbrilles.”