Pēc vairāk nekā 10 gadiem viss beidzies: Kortnija Koksa šķīrusies no “Snow Patrol” mūziķa Džonija Makdeida
Seriāla “Draugi” aktrise, 62 gadus vecā Kortnija Koksa, un grupas “Snow Patrol” mūziķis, 49 gadus vecais Džonijs Makdeids, ir pārtraukuši attiecības pēc vairāk nekā 10 kopā pavadītiem gadiem.
Pēdējo reizi pāris publiski kopā tika redzēts 2025. gada septembrī, kad viņi apmeklēja “US Open”. Pirms tam aktrise jūlijā mūziķa 48. dzimšanas dienu atzīmēja ar mīļu ierakstu sociālajos tīklos.
“Daudz laimes dzimšanas dienā vīrietim, kurš prot izdarīt gandrīz jebko,” Koksa rakstīja “Instagram”, pievienojot fotogrāfijas, kurās Makdeids redzams uzstājamies uz skatuves, vadām lidmašīnu un smaidām viņai blakus ar noķertu zivi rokās. “Es tevi vienmēr mīlu.”
Koksa un Makdeids sāka satikties 2013. gada nogalē pēc tam, kad iepazinās zvaigžņotā mājas ballītē, ko rīkoja seriāla “Cougar Town” aktrise. Deviņus mēnešus vēlāk viņi saderinājās, taču 2015. gada beigās saderināšanos atsauca. Nākamajā gadā pāris salaba, tomēr atkārtoti nesaderinājās.
2024. gada aprīlī Koksa atklāja, ka viņa un Makdeids sākotnēji bija izšķīrušies pāru terapijas sesijas laikā.
“Pēc trim gadiem mēs izšķīrāmies, un tas bija ļoti smagi. Mēs izšķīrāmies terapijā. Es nezināju, ka tas notiks — vai man to vajadzēja nojaust, vai nē,” viņa toreiz sacīja podkāsta “Minnie Questions with Minnie Driver” epizodē. “Viņš izšķīrās jau pirmajā minūtē. Un es biju tāda — ko? Mēs bijām saderinājušies, un es biju tik šokēta. Man ļoti sāpēja.”
“Viņš nemēģināja mani pārsteigt,” viņa turpināja. “Viņam pašam šajās attiecībās tik ļoti sāpēja. Tur bija tik daudz lietu, ar kurām vajadzēja tikt galā, ka viņam bija jāpasargā sava sirds.”
Lai gan Koksa uzsvēra, ka šķiršanās viņai iemācīja “atgūt” savu balsi un robežas, viņa arī paskaidroja, ka ir “pateicīga par šo šķiršanos”, jo tā izmainīja viņu attiecības, kad viņi nākamajā gadā atkal sagāja kopā.
“Tas man patiešām iemācīja, kā es darbojos šajā pasaulē,” viņa sacīja podkāstā. “Kādas lietas no bērnības man bija vajadzīgas? Piemēram, vai tā bija vajadzība tikt dievinātai no vīriešu puses, vai lietas, no kurām es nemācēju atbrīvoties, lai varētu būt attiecībās. Neuztvert visu personīgi, manas robežas. Es vienkārši iedziļinājos sevī, un man bija lieliska terapeite.”