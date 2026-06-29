Vai karalis Čārlzs atkal neredzēs mazbērnus? Harija un Meganas ģimenes vizīte draud izjukt
Prinča Harija un Meganas Mārklas plāni aizvest savus bērnus uz Apvienoto Karalisti, iespējams, tomēr nepiepildīsies.
Saseksas hercogs un hercogiene plānoja vest savus bērnus — princi Ārčiju, 7 gadi, un princesi Lilibetu, 5 gadi — ceļojumā uz Lielbritāniju, lai pirmo reizi kopš 2022. gada apciemotu ģimeni. Atrodoties tur, Harijs un Megana bija iecerējuši piedalīties vairākos pasākumos, kas saistīti ar viena gada atskaiti līdz 2027. gada “Invictus Games” spēlēm Birmingemā. Bērniem nebija paredzēts piedalīties publiskos pasākumos kopā ar vecākiem.
Tomēr avots, kas ir tuvs 41 gadu vecajam Harijam, apgalvojis, ka “viņu plāni satikt ģimeni, draugus un apmeklēt dažādas labdarības organizācijas, kas hercogam ir tuvas sirdij, pēdējā brīdī tika izjaukti”. Tas esot noticis tāpēc, ka valdība, kā tiek apgalvots, atteikusies apmierināt Harija lūgumu nodrošināt policijas aizsardzību ārpus karaliskajām rezidencēm.
Avots turpināja: “Viņš apsver visas iespējas, lai ģimeni droši nogādātu šeit un pasargātu viņus, kamēr viņi atrodas uz vietas. Ja viņš atradīs veidu, kā to izdarīt, viņš to darīs.”
Avots arī pastāstīja izdevumam, ka princis ir stingri pārliecināts — viņa bērnus nedrīkst “vajāt paparaci”.
“Cerība ir tāda, ka viņi varētu satikt savu vectēvu, bet tas nekādā gadījumā nevar notikt, ja viņus paparaci vajās visur, sākot no brīža, kad viņi izkāpj no lidmašīnas,” avots turpināja. “Viņš nepakļaus savus bērnus tam.”
Drošība joprojām ir viens no galvenajiem jautājumiem Harijam un viņa ģimenei. Kāds pils avots norādīja, ka, lai gan 77 gadus vecais karalis ir piedāvājis ģimenei apmešanās vietu karaliskajā rezidencē viņu vizītes laikā, šis piedāvājums pagaidām nav pieņemts.
Bekingemas pils nekomentēja jaunākos ziņojumus par Saseksu iespējamo vizīti.
Nākamā mēneša ceļojums uz Apvienoto Karalisti būtu pirmā reize, kad Ārčijs un Lilibeta atrastos šajā valstī kopš 2022. gada, kad viņi tur viesojās, lai atzīmētu nelaiķes karalienes Elizabetes Platīna jubileju.
Pēc tam, kad pagājušā gada maijā Harijs zaudēja juridisko apelāciju pret valdības lēmumu, ar kuru viņam tika atņemta automātiska policijas aizsardzība, apmeklējot Lielbritāniju, viņš sacīja, ka šobrīd nespēj “iedomāties pasauli, kurā es vestu savu sievu un bērnus atpakaļ uz Apvienoto Karalisti”.
“Lietas, ko viņi palaidīs garām, ir — nu, viss,” viņš piebilda par saviem bērniem. “Man pietrūkst Apvienotās Karalistes, man pietrūkst daļas no Apvienotās Karalistes, protams, ka pietrūkst. Man šķiet ļoti skumji, ka es nevarēšu parādīt saviem bērniem savu dzimteni.”
Lai gan Harijs un karalis ir tikušies dažās no Harija iepriekšējām vizītēm Apvienotajā Karalistē — tostarp 2025. gada septembrī, kad viņi satikās karaļa Londonas rezidencē, kamēr Harijs bija Lielbritānijā saistībā ar “WellChild Awards” un “Invictus Games” pasākumiem — Ārčijs un Lilibeta ar monarhu ir pavadījuši tikai pavisam neilgu laiku. Patiesībā Čārlzs, šķiet, Lilibetu ir saticis tikai vienu reizi — “fantastiskas vizītes” laikā 2022. gada jūnijā.
Oficiāli nekādi plāni par Harija un viņa tēva tikšanos iespējamās vizītes laikā nav apstiprināti, taču tika gaidīts, ka monarhs varētu satikt Hariju un viņa ģimeni.