Šoks karaļnamā: atklāti pierādījumi par plāniem uzbrukt karaliskajām atvasēm
Princeses Šarlotes drošība ir ievērojami pastiprināta pēc tam, kad tiesā izskanēja šokējoša informācija par kādu vīrieti, kurš apsūdzēts bijušā Lielbritānijas prinča Endrū vajāšanā. Izmeklēšanā atklājies, ka aizdomās turamais internetā vācis informāciju ne tikai par ieročiem un slepkavības metodēm, bet arī mērķtiecīgi pētījis karaliskās ģimenes bērnus.
Ievācis informāciju par bērniem
Šī informācija parādījusies 39 gadus vecā Aleksa Dženkinsona lietas noklausīšanās laikā. Jau nākamajā mēnesī viņš stāsies tiesas priekšā saistībā 6. maijā notikušo incidentu. Toreiz vīrietis pārtvēra 66 gadus veco princi Endrū netālu no viņa rezidences karaliskajā Sandringemas muižā Norfolkā, vēsta britu mediji.
Prokuratūra norāda, ka Dženkinsons, ģērbies maskēšanās tērpā un seju aizsedzis ar balaklavu, tuvojies princim netālu no saimniecības "Marsh Farm", bet pēc tam viņu izsekojis gan kājām, gan ar automašīnu. Aizturēšanas brīdī policija pie vīrieša atrada cirvi ar koka rokturi, bet viņa kabatā atradās akmens. Dženkinsons savu vainu draudu, apvainojumu izteikšanā vai iebiedēšanā neatzīst.
Prokurori norāda, ka vīrietis ievācis informāciju arī par Velsas princesi un viņas bērniem. Ņemot to vērā, Safolkas grāfistes policija lūdza tiesu izdot pagaidu aizsardzības rīkojumu pret vajāšanu uz pirmstiesas izmeklēšanas laiku. Tiesa šo lūgumu apmierināja.
Safolkas policijas pārstāvis Džeimss Farels tiesai atklāja, ka, pārbaudot aizturētā tālruni, likumsargi uzgājuši visai biedējošu interneta meklēšanas vēsturi. "Mēs uzskatām, ka tā ir mērķtiecīga rīcība, kas kļūst arvien bīstamāka un ietver visas klasiskās vajāšanas pazīmes," uzsvēra Farels. "Dženkinsona kunga uzvedībā manāms aizvainojums un nepārprotama apsēstība ar savu upuri. Mums ir pamatots iemesls uzskatīt, ka aizsardzības rīkojums ir vitāli nepieciešams, lai pasargātu cietušos no draudiem. Ar standarta nosacījumiem, atbrīvojot pret drošības naudu, šajā gadījumā vienkārši nepietiek."
Saskaņā ar tiesas materiāliem, izmeklētāji atklājuši meklēšanas pieprasījumus par šaujamieročiem, nažiem, sprāgstvielām, karaliskās ģimenes locekļiem un pat slepkavības metodēm. Farels brīdināja – ja Dženkinsonam netiks piemērota stingra uzraudzība, viņš varētu pievērsties jaunu ieroču meklējumiem, kas var novest pie nekontrolējamām un daudz traģiskākām sekām.
Karaļnams pastiprina apsardzi
Kāds lietas apstākļiem pietuvināts avots atklāja, ka aizdomās turamā aktivitātes internetā izraisījušas daudz lielāku satraukumu nekā sākotnējais incidents ar princi Endrū.
"Izmeklētāji šo meklēšanas pieprasījumu apjomu un raksturu uzskatīja par tik nopietnu, ka krimināllietas izskatīšanas laikā nekavējoties tika ieviesti papildu drošības pasākumi," skaidroja avots. "Bija acīmredzams, ka viņa bīstamā interese tikai pieņemas spēkā. Fakts, ka lietā figurē bērni, ir licis ievērojami pastiprināt karalisko atvašu apsardzi, īpaši aizsargājot pašus neaizsargātākos karaliskās ģimenes locekļus."
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Šobrīd Dženkinsons ir atbrīvots pret drošības naudu ar stingriem nosacījumiem, kas viņam kategoriski aizliedz sazināties ar princi Endrū vai vispār iebraukt Norfolkas teritorijā. Turklāt viņam ir liegts atrasties tuvāk par 500 metriem Sandringemas muižai, Bekingemas pilij, Balmorālas pilij, Vindzoras pilij un Haigrovas rezidencei.