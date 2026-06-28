"Cavalera Conspiracy" uguņo "Palladium"
Rīgas koncertzālē "Palladium" 27. jūnijā uzstājās brazīliešu-amerikāņu smagā metāla grupa "Cavalera Conspiracy".
Smagā metāla grupa "Cavalera Conspiracy" plosās koncertzālē "Palladium". FOTO
Rīgas koncertzālē "Palladium" sestdien uzstājās brazīliešu-amerikāņu smagā metāla grupa "Cavalera Conspiracy".
Pasākuma rīkotāja, koncertaģentūrā "FBI" atzīmē, ka kopš pagājušā gadsimta 90. gadiem apvienība ar tādām dziesmām kā "Refuse/Resist", "Territory", "Slave New World" un "Propaganda" kļuvusi par vienu no nozīmīgākajiem metāla skatuves pārstāvjiem.
Pasākuma rīkotāji klāsta, ka vairāk nekā 30 gadus pēc albuma "Chaos A.D." izdošanas brāļi Makss un Igors Kavalera atgriežas pie viena no saviem ietekmīgākajiem ierakstiem.
Brāļu muzikālais ceļš sākās 80. gados Brazīlijā, kur viņi izveidoja grupu "Sepultura" kā nelielu, bet ambiciozu projektu, kas pakāpeniski ieguva starptautisku atpazīstamību. Nozīmīga vieta "Cavalera Conspiracy" radošajā mantojumā ir 1993. gada albums "Chaos A.D.", kas tiek uzskatīts par vienu no ietekmīgākajiem sava laika metāla ierakstiem.
Pēc vairāku gadu pārtraukuma brāļi atjaunoja sadarbību un 2007. gadā izveidoja "Cavalera Conspiracy". Aptuveni 20 gadu laikā grupa izdevusi četrus studijas albumus - 2008. gadā "Inflikted", 2011. gadā "Blunt Force Trauma", 2014. gadā "Pandemonium" un 2017. gadā "Psychosis".
Koncertos līdzās jaunākajam materiālam grupa atskaņo arī agrīnos skaņdarbus no "Sepultura" repertuāra, aptverot dažādus tās radošās darbības posmus.