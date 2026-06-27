Leģendārie "The Prodigy" sajūsmina Rīgu
Andrejsalā, pasākumu vietā "Wondersala" 27. jūnija vakarā ugunīgu priekšnesumu sarīkoja leģendārā britu elektroniskās mūzikas grupa "The Prodigy".
Kaut Kīta Flinta vairs nav, leģendārie "The Prodigy" vareni nodārd Rīgā - atrodi sevi fotogrāfijās
Rīgas Andrejsalā, pasākumu vietā "Wondersala", sestdien uzstājās britu elektroniskās mūzikas grupa "The Prodigy".
36 gadu laikā mākslinieki ir uzstājušies ar koncertiem visā pasaulē. "The Prodigy" Latvijā koncertējusi vairākkārt, bet šis ir grupas otrais koncerts Rīgā, kad tā uzstājas bez ilggadējā vokālista Kīta Flinta, kurš 2019. gada 4. martā izdarīja pašnāvību 49 gadu vecumā.
Pirmais "The Prodigy" singls "What Evil Lurks" izdots 1990. gadā, bet plašāku atpazīstamību mūziķi guva ar skaņdarbu "Charly". Populārie kolektīva skaņdarbi ir "Charly", "Everybody in the Place", "One Love", "No Good (Start the Dance)", "Voodoo People", "Poison", "Firestarter", "Breathe".
"Wondersalā" uz skatuves kāpa grupas dibinātājs un dziesmu autors Liams Hovlets kopā ar apvienības vokālistu "Maxim".
Papildu pipariņus koncertam deva rēcošā lidmašīna, kas pārlidoja no Spilves lidlaukā sarīkotā starptautiskā aviošova, kā arī kāda jaunieša aizturēšana, policijai pielietojot fizisku spēku.
"The Prodigy" koncerta laikā policija aiztur jaunieti
27. jūnijā Rīgas Andrejsalas pasākumu vietā "Wondersala" uzstājās britu elektroniskās mūzikas leģendas "The Prodigy", un likumsargiem nācās iejaukties.