Dua Lipa parāda pirmās medusmēneša bildes ar Kalumu Tērneru
Pēc laulību ceremonijas Londonā un greznajām kāzu svinībām Sicīlijā Dua Lipa un Kallums Tērners medusmēnesi turpina baudīt Itālijā. Dziedātāja padalījusies ar pirmajām romantisko brīvdienu fotogrāfijām.
Dua Lipa saviem sekotājiem ļāvusi ielūkoties medusmēneša romantiskajā noskaņā, kuru bauda kopā ar vīru Kalumu Tērneru.
30 gadu vecā amerikāņu un albāņu izcelsmes popzvaigzne Dua Lipa savā "Instagram" kontā nesen publicēja attēlu galeriju, kurā redzami mirkļi no romantiskā ceļojuma pa Itāliju kopā ar seriāla "Masters of the Air" aktieri Kalumu Tērneru.
Foto sērijā bija iekļauts arī abu selfijs, kas, visticamāk, uzņemts kādā āra kafejnīcā vai restorānā. Abi bija ģērbušies ikdienišķās drēbēs.
Citā attēlā redzama eleganta viesnīcas istaba ar klasisku interjeru. Dua Lipa, tērpusies baltā halātā, iemūžināta brīdī, kad ar lēcienu metas gultā.
Dua Lipa un Kalums Tērners kāzas svin Sicīlijā vairāku dienu garumā
Vēl fotogrāfijās redzams, kā dziedātāja gultā lasa grāmatu, plunčājas burbuļvannā un vēl virkne citu skatu no vietām, ko pāris apmeklējis.
Pēc pieticīgās civilās laulību ceremonijas Londonā un vairākas dienas ilgušajām greznajām kāzu svinībām “Villa Valguarnera” Palermo, Sicīlijā, Dua Lipa un Kalums Tērners medusmēnesi pavada, apceļojot Itāliju. Jaunlaulātie savu kāzu ceļojumu sāka Sicīlijas pilsētā Taorminā, kur apmetās greznajā viesnīcā “San Domenico Palace”.
Dua Lipa un Kalums Tērners svin salaulājas Londonā
Pāris vairākkārt manīts, publiski izrādot savas jūtas, sauļojoties un peldoties Pozitano un Salerno piekrastes pludmalēs. Viņi baudījuši arī romantiskas vakariņas, un Romā nofilmēti, skūpstoties pie leģendārās Trevi strūklakas un kopīgi izsakot vēlēšanos.