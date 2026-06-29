Vai Greisija Abramsa ir jaunā Teilore Svifta? Kas ir šī dziedātāja
Ir kāda amerikāņu dziedātāja, kuru sociālajos tīklos salīdzina ar šā brīža lielāko amerikāņu superzvaigzni Teilori Sviftu. Īsi pirms sava jaunā albuma iznākšanas viņa visbeidzot pati komentējuši šos salīdzinājumus.
Viņu sauc Greisija Abramsa. Viņa ir 26 gadus veca amerikāņu dziedātāja un dziesmu autore, kura 2023. gadā izdeva savu debijas albumu “Good Riddance”, taču pirmie singli klausītāju vērtējumam bija nodoti vēl dažus gadus agrāk. Abramsa 2022. gadā uzstājās kā iesildošā māksliniece pirms Olīvijas Rodrigo “Sour Tour” turnejas koncertiem, bet no 2023. līdz 2024. gadam iesildīja publiku pirms pašas Teilores Sviftas, kad viņa devās savā veiksmīgajā “Eras Tour” pasaules koncertturnejā.
Greisija Abramsa atbildējusi sociālo tīklu kritiķiem, kuriem labpatīk salīdzināt dažādus mūziķus.
Greisiju Abramsu ar Teilori Sviftu saista cieša draudzība. Taču 26 gadus vecā dziedātāja bieži tiek pieskaitīta to jauno popmūziķu lokam, kurus salīdzina ar Sviftu, jo abu mūzikā un dziesmu tekstos saskatāmas zināmas līdzības. Abramsa šādus salīdzinājumus uztver kā komplimentus. Viņa atzīst, ka jūtas pagodināta, ka tiek pielīdzināta tik veiksmīgai māksliniecei, kāda ir 36 gadus vecā Teilore Svifta, kuras panākumus viņa pati ļoti apbrīno.
Greisija Abramsa pirms sava jaunā albuma "Daughter From Hell" iznākšanas sniedza atklātu un personisku interviju izdevuma “The New York Times” raidierakstā "Popcast".
Uz jautājumu, kā viņa jūtas, kad tiek salīdzināta ar dziesmas "Love Story" izpildītāju, Abramsa atbildēja, ka šādi vārdi viņu nekad nekaitina un izjūt to kā lielu godu būt ierindotai līdzās Teilorei Sviftai.
Vienlaikus Greisija uzsvēra, ka viņas un citu mākslinieku mūzikā pastāv būtiskas atšķirības. Tomēr viņa saprot, ka internetā Teilores vārdu bieži izmanto kā sava veida “žanra apzīmējumu”, lai raksturotu līdzīga stila māksliniekus.
Greisija jau iepriekš vairākkārt atzinusi, cik ļoti novērtē Teilori Sviftu. Arī šajā intervijā viņa pastāstīja, ka dažādos dzīves posmos visi Sviftas albumi viņai bijuši kā skaņu celiņš pašas dzīvei. Abramsa piebilda, ka, tā kā Teilore Svifta ir desmit gadus vecāka par viņu, šīs dziesmas vienmēr likušas ar nepacietību gaidīt dzīves pieredzi, par kuru dziedātāja jau bija stāstījusi savās dziesmās.