Aivja un Leldes Ceriņu meitai Adelei - pirmais izlaidums
TV personības Aivis Ceriņš un Lelde Ceriņa piedzīvojuši savas pirmdzimtās meitas Adeles izlaidumu kādā no Rīgas centra bērnudārziem.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" Aivis Ceriņš stāsta, ka viņa vecākās meitas Adeles bērnudārza izlaidums noritējis pozitīvi satraucoši: “Jo man kā tētim un Leldei kā mammai tā bija pirmā pieredze – ka mūsu bērns ir izlaidumnieks. Skaidrs, ka bija jāgatavojas. Ar visiem izlaidumnieku vecākiem sarīkojām savu personisko ballīti, tādu kā mazo klases vakaru. Mēs bijām forša vecāku kompānija un paši iesaistījāmies ballītes organizēšanā. Tad nu kārtīgi nodauzījāmies, tā, ka mājupbraucot bērni bija praktiski liekami automašīnā gulēt. Bija riktīga bērnu ballīte!”
Savukārt par rudenī gaidāmajām meitas Adeles pirmajām skolas gaitām Aivis saka: “Ir vājprāta rindas, jo vecāki savas atvases piesaka vienlaikus vairākās Rīgas rajona skolās un tad divus mēnešus dzīvo vieglā stresā. Man tas neliekas korekti ne pret vecākiem, ne arī pret mācību spēkiem. Tas ir lieks stress, bet nu svētku sajūtu, Adelei beidzot bērnudārzu, tas neietekmēja, jo tie, kas meklē, tie atrod skolu. Mēs jau arī esam izvēlējušies. Tagad vasaras brīvlaiks gan būs nosacīts, jo, uzsākot mācības 1. klasē, prasības ir pietiekami augstas, tādēļ būs jau jāsāk gatavoties. Lasītprasmi, rēķināšanu un skaitīšanu līdz desmit – to visu Adele jau ir apguvusi, bet vēl viss jānoslīpē. Es nemaz nebiju aizdomājies, ka 1. klasē, lasot teksta uzdevumu, tev ir jāmāk ne tikai to izlasīt, bet arī saprast tā jēgu. Tas jau ir nākamais līmenis! Pie tā vēl vasarā piestrādāsim, un viss būs labi.”
Kā atklāj Aivis, viņam ar meitu ir “rituāls” – katru vakaru pirms gulētiešanas tiek lasīta grāmata. “Visu laiku lasīju es, bet tagad meita lasa priekšā man,” lepojas viņš.