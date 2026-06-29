"Tas likās kaut kas tik ļoti tāls…" Latvijas aktieri par dalību Kannās godalgotā filmā
Nesen notikušajā Kannu kinofestivālā viena no augstākajām balvām - "Grand Prix" - tika piešķirta Andreja Zvjaginceva filmai "Mīnotaurs". Filma tika uzņemta pagājušajā vasarā Rīgā, un tajā redzamas daudzas Latvijas skatītājiem pazīstamas sejas.
Darbs pie Zvjaginceva filmas ir gandrīz katra aktiera sapnis, jo viņš ir viens no pasaulē atzītākajiem režisoriem. Turklāt deviņus gadus viņš nebija filmējis – pēc smagas saslimšanas ar Covid-19 krievu režisoram bija nepieciešams ilgs atveseļošanās periods. Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", pašlaik viņš dzīvo Francijā, publiski nosodījis Krievijas karu Ukrainā un nolēmis dzimtenē neatgriezties.
Žagars vienkārši pasēdēja pie galda
Filmas "Mīnotaurs" centrā ir ģimenes drāma – vīrs uzzina par sievas neuzticību. Taču nozīmīga ir arī otra sižeta līnija. Notikumi risinās 2022. gada rudenī Krievijā, uz mobilizācijas fona. Galvenajam varonim, liela uzņēmuma īpašniekam, jāpieņem smags morāls lēmums – saskaņā ar noteikto kvotu nosūtīt karā četrpadsmit savus darbiniekus. Filmā strādāja starptautiska komanda, tostarp vairāki aktieri, kuri dzīvo un darbojas Latvijā.
Vispazīstamākais no viņiem ir Juris Žagars, kurš, neraugoties uz Dailes teātra direktora pienākumiem, joprojām aktīvi turpina aktiera karjeru. Nesen viņš piedalījās amerikāņu seriālā "The Agency", Džordža Klūnija producentu projektā, kurā filmējās tādas zvaigznes kā Maikls Fasbenders un Ričards Gīrs. Žagars atzīst, ka šādi projekti viņam ir “aktiermeistarības muskuļu fitness”, un uzsver, ka aktiera profesiju, kas viņam ir pirmā un galvenā, viņš var piekopt vēl ilgus gadus – atšķirībā no teātra direktora amata, no kura agri vai vēlu būs jāšķiras.
Par darbu Zvjaginceva filmā Žagars izsakās lakoniski: “Mana aktieriskā līdzdalība šajā filmā ir neliela – mans varonis vienkārši sēž pie galda kopā ar pārējiem varoņiem. Filmēšana ilga aptuveni divas stundas, tāpēc par nopietnu aktierdarbu šoreiz grūti runāt.” Pašu filmu viņš vēl nav redzējis, tomēr dalība (lai arī minimāla) tik titulētā projektā, protams, izdaiļos viņa aktierisko portfolio.
Organisks kā suns
Epizodiskās lomās filmā redzami arī Andrejs Alens, kuru skatītāji pazīst no seriāliem "Nemīlētie" un "Nelūgtie viesi", Daugavpils teātra aktieris Viktors Jancevičs un citi. Neliela loma uzticēta arī Arturam Smoļjaņinovam, bijušajam Krievijas aktierim, kurš pēc 2022. gada emigrējis uz Latviju (dzimtenē viņš pasludināts par ārvalstu aģentu un notiesāts aizmuguriski uz astoņiem gadiem cietumā par “armijas diskreditāciju”). Andrejs Zvjagincevs viņu slavē par augstu profesionalitāti: “Arturs Smoļjaņinovs ir organisks kā suns, un viņš lieliski tika galā. Viņam nekas nebija jāskaidro.”
Kannas likās kaut kas tik ļoti tāls…
Savukārt Daugavpils aktrisei Kristīnei Zaharovai, pašmāju seriāla "Mīļākās" zvaigznei, filmā uzticēta viena no nozīmīgākajām otrā plāna lomām – galvenās varones draudzenes tēls. “Nosūtīju pieteikumu kastingam, ierakstīju video provi, un pēc tam mani uzaicināja uz klātienes provēm Rīgā,” stāsta Zaharova. “Esmu ļoti paškritiska, tāpēc pēc tikšanās ar Zvjagincevu man šķita, ka daudz ko varēju izdarīt precīzāk un labāk. Tomēr centos par to nedomāt un dzīvot tālāk. Turklāt tajā brīdī es filmējos seriālā "Mīļākās". Kādu dienu starp filmēšanas ainām saņēmu videozvanu. Zvanīja pats Zvjagincevs un paziņoja, ka esmu apstiprināta lomai. Tas bija ļoti priecīgs un saviļņojošs brīdis,” lepojas viņa un Zvjagincevu raksturo kā režisoru juvelieri. “Viņam ļoti svarīgas ir nianses un detaļas. Viņš ar lielu cieņu izturas pret katru filmēšanas komandas cilvēku. Zvjagincevs precīzi zina, ko vēlas panākt, taču vienlaikus atstāj aktierim telpu dzīvot lomā.”
Kopā ar pārējiem filmas aktieriem Kristīne tika uzaicināta arī uz pirmizrādi Kannās. “Emociju bija ļoti daudz. Visvairāk atmiņā palika sajūta, ka viss notiekošais ir gandrīz neticams. Kannu festivāls man vienmēr šķita kaut kas ļoti tāls – daļa no lielās kino pasaules, kuru redz tikai fotogrāfijās un reportāžās.”
Nepieciešams maksimāls reālisms
Filmas panākumus īpaši dedzīgi svinēja arī ukraiņu aktieris Volodimirs Gorislavecs, kas jau četrus gadus dzīvo Rīgā. Viņš aktīvi darbojas Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī un regulāri filmējas kino un televīzijas projektos (tūlīt pēc pārcelšanās uz Latviju Volodimirs nospēlēja galveno lomu Latvijas un Ukrainas kopražojuma seriālā "Čornobiļa 2022. Iebrukums", bet pēc tam piedalījās seriālā "Padomju džinsi").
Par nokļūšanu Zvjaginceva filmā viņš atceras: “Kad mani uzaicināja uz provēm, teātrī bija ļoti saspringts periods. Atnācu noguris un bez mazākās vēlmes kaut ko tēlot. Taču, šķiet, tieši tas man palīdzēja. Zvjagincevam nepatīk teatrālisms – viņam nepieciešams maksimāls reālisms. Acīmredzot šī krievu policista tēlā es izskatījos pietiekami organiski, lai viņš mani uzreiz apstiprinātu.”
Par Zvjaginceva darba metodi aktieris saka: “Tas bija kaut kas patiesi neticams. Līdz darbam ar Zvjagincevu biju filmējies apmēram 56 projektos, pārsvarā seriālos. Tur viss notiek kā konveijerā – piecas vai sešas ainas dienā. Bet pie Zvjaginceva vienu ainu filmējām trīs dienas. Tā ir pavisam cita kvalitāte. Par Zvjagincevu klīst leģendas. Vienā no ainām, kur kamera filmēja varoni, tai vajadzēja pāriet pāri viņa sejai, pēc tam pāriet uz istabas sienu un tālāk aiziet aiz loga, kur pagalma dziļumā auga koks. Tā runā, ka, pirms sākt filmēšanu, Zvjagincevs nedēļu gaidīja, lai kokam nodzeltētu lapas...”