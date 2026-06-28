Bestselleru rakstnieces Karīnas Gleitneres bijušais vīrs Kristaps Račko pēc šķiršanās izveidojis laimīgu ģimeni
Bestselleru rakstnieces un zobārstes Karīnas Gleitneres bijušais vīrs Kristaps Račko ar sievu Evitu Račko bija izrāvušies no ikdienas pienākumiem un savu gadu un divus mēnešus veco meitiņu Kimberliju bija uzticējuši auklītei, lai divatā izbaudītu īpašu pasākumu - ""Stockmann" vasaras garšu ceļvedi".
“Iepriekš tādus publiskus pasākumus mazāk apmeklējām, bet nu ir iestājies skaists, vasarīgs laiks, arī mūsu meitiņa ir paaugusies, tāpēc nu varam divatā iziet no mājas. Mums ir laba auklīte, kas palīdz pieskatīt meitu, kamēr paši esam prom no mājām. Mums abiem svarīgi ir gan kopīgi ģimeniskie mirkļi, gan laiks tikai divatā, tāpēc arī šeit esam ieradušies. Šoreiz ar lielu interesi skatāmies, kas ir no veselīgā uztura, jo tas mūs abus interesē,” sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atklāja Kristaps Račko.
"Stockmann" pasākums "Vasaras garšu ceļvedis"
Trešdien, 3. jūnijā, "Stockmann" norisinājās īpašs pasākums "Stockmann vasaras garšu ceļvedis", kurā viesi tika aicināti iepazīt sezonas aktuālākās garšas un ...
Iepazīstinot ar sevi, Evita pastāsta, ka ir nodibinājusi un vada uzņēmumu SIA "Račko Ember", kas nodarbojas ar premium klases viesu izmitināšanu. “Pašlaik mūsu viesu apartamenti atrodas Piņķos, bet drīzumā plānojam paplašināties arī Valmierā,” par savu nodarbošanos stāsta Evita un piebilst, ka Kristaps ir joprojām apdrošināšanas brokeris un nesen kļuvis par "EURORISK" partneri.
“Gan man, gan vīram tomēr pirmajā vietā vienmēr ir ģimene. Mana aizraušanās ir bodibildings, taču šobrīd sanācis pavisam cits bodibildings. Audzinu mūsu meitiņu Kimberliju, kurai jau ir gads un divi mēneši. Man ir brīnišķīgs vīrs, saprotošs un mīlošs, kurš šajā laikā, kamēr mūsu meita vēl ir maza, ir ļoti daudz palīdzējis un atbalstījis mani. Tāpēc arī treniņus neesmu izlaidusi. Savulaik pat esmu piedalījusies bodibildinga sacensībās,” tā Evita.
Kristaps un Evita apprecējās 2023. gada vasarā, šā gada 7. jūnijā viņi svinēja jau trešo kāzu jubileju. Pirms tam Kristaps Račko no 2012. līdz 2022. gadam bija precējies ar bestselleru rakstnieci un zobārsti Karīnu Gleitneri. Abu laulībā dzimusi meita Šarlote, kas pēc pāra šķiršanās dzīvo kopā ar mammu. Karīnai pēc šķiršanās izveidojušās attiecības ar Dailes teātra aktieri Andri Buli, kurš savukārt 2024. gada vasarā paziņoja, ka šķiras no savas ilggadējās sievas un abu bērnu – dēla Markusa un meitas Alises – mammas Ilzes Bules, ar kuru laulībā bija nodzīvojis teju 20 gadus.