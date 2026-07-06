"Esmu joprojām traks puisis!" - Anatolijs Danilāns vēl neplāno likt punktu ārsta karjerai
12. jūnijā apritēja gads, kopš gastroenterologs Anatolijs Danilāns pavadīja mūžībā savu mīļo sievu un bērnu māti, arī ārsti Irēnu Danilāni. Uz viņa darba kabineta galda stāv ierāmēti vienīgās sievas ar roku rakstītie pēdējie atvadu vārdi, kas silda sirdi, uzmundrina un atgādina par mīlestību 65 gadu garumā.
Dakteris Danilāns 83 gadu vecumā gan turpina pieņemt pacientus, gan kā profesors nodod savas zināšanas studentiem Rīgas Stradiņa universitātes Iekšķīgo slimību katedrā. Viņš joprojām ir arī Latvijas Gastroenterologu asociācijas goda prezidents, vēsta žurnāls " Kas Jauns".
Kad darba nedēļas izskaņā, pulksten 12, tiekamies viņa Pārdaugavas dzīvoklī, un tur jau rosās meitas Ievas atsūtīta palīdze, kas uzkopj telpas, savukārt pats Anatolijs mūs laipni un enerģiski uzņem ciemos. Viņš jau ir izstaigājis Paula Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu, kur rīta cēlienā paguvis pieņemt sešus pacientus. Taču tas vēl nav viss. Viņš ārstē pacientus arī poliklīnikā Rīgas centrā un, lai līdz turienei nokļūtu, brauc ar 1. tramvaju. “Kā redzat, ar Stradiņiem man ir par maz, lai sapelnītu naudu, es pieņemu slimniekus divās vietās. Es, protams, jokojos. Ne jau naudas dēļ. Man vieglāk paliek, ja varu palīdzēt cilvēkiem. Tā ir mana sirdslieta,” uz humoristiskas nots sarunu ar "Kas Jauns" iesāk tautā mīlētais gastroenterologs un piebilst, ka tuvākajā nākotnē vēl neplāno pielikt punktu savai ārsta karjerai, kuru sācis veidot 1966. gadā. “Traks puisis,” smej profesors, bet tūlīt arī piebilst, ka slodzi tomēr ir samazinājis: “Ja iepriekš pacientus pieņēmu piecas dienas nedēļā, tagad tikai divas.”