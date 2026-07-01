10 gadi pēc "Eirovīzijas"! Ko tagad dara Justs Sirmais
Pirms desmit gadiem Justs Sirmais ar Aminatas Savadogo sarakstīto dziesmu "Heartbeat" kāpa uz "Eirovīzijas" skatuves Zviedrijā un pārstāvēja Latviju vienā no pasaulē skatītākajiem mūzikas konkursiem.
Kopš tā laika viņa dzīvē bijuši gan spoži panākumi, gan šaubu pilni periodi, studijas Anglijā, darbs skolā un atgriešanās pie pašām saknēm. Šodien Justs atzīst – pēc ilgiem meklējumiem viņš beidzot ir pārliecināts par sevi.
No Vecrīgas ielām līdz lielajai skatuvei
Jau 16 gadu vecumā Justs muzicēja Vecrīgas ielās, pelnot pirmo kabatas naudu. “Man ļoti patika pārsteigt cilvēkus. Kāds vienkārši iet savās ikdienas gaitās, un pēkšņi viņa dienā parādās mūzika. Tas man deva ļoti lielu prieku,” atceras Justs. Par viņa muzicēšanu zināja arī vecāki. Lai gan sākotnēji viņi nebija sajūsmā par ideju, ka pusaudzis spēlē uz ielas, drīz vien kļuva skaidrs, ka tā nav pārejoša aizraušanās. Paralēli ielu muzicēšanai Justam ir arī sava grupa "TaxFree", un viņš jau ļoti agrā vecumā saprata, ka savu nākotni vēlas saistīt ar mūziku. Tieši muzicējot Vecrīgā, viņu pamanīja reperis Gacho, kurš uzaicināja jauno dziedātāju sadarboties sava albuma tapšanā. Tad Justam bija vien 18 gadu.
Dziedātājs Justs Sirmais koncertos un ikdienā
Jaunais dziedātājs Justs Sirmais kvalificējies konkursa „Supernova” pusfinālam. Viņam ir lielākās cerības šogad pārstāvēt Latviju Eirovīzijā.
Mamma gribēja, lai dzīve būtu interesanta
Justa mamma, kura pati strādā pedagoģijā, savulaik nav plānojusi, ka dēls kļūs par profesionālu mūziķi. “Kādā intervijā mamma reiz teica, ka viņa mani sūtīja uz mūzikas skolām nevis tādēļ, lai es kļūtu par mūziķi, bet lai man būtu interesanta dzīve.” Tomēr tieši mūzika kļuva par viņa galveno ceļu. Justs mācījās Rīgas Doma kora skolā, vēlāk Rīgas 1. ģimnāzijā, pēc tam studēja pedagoģiju, iegūstot vokālā pedagoga kvalifikāciju. Ar to gan viss nebeidzās. Pēc pirmā bakalaura grāda iegūšanas viņš devās uz Angliju, lai Bristoles Universitātē studētu mūzikas producēšanu. “Es gribēju saprast, kā rodas ieraksti, kā strādā producenti un kā pareizi komunicēt ar viņiem, lai radītu savu mūziku. Taču studiju laikā sapratu, ka neesmu cilvēks, kurš vēlas visu dienu pavadīt pie datora.” Šobrīd Justam ir divi bakalaura grādi.
Dzīve pēc "Heartbeat"
2016. gadā Justs ar Aminatas sarakstīto dziesmu "Heartbeat" uzvarēja konkursā "Supernova" un pārstāvēja Latviju "Eirovīzijā", iegūstot 15. vietu no 26 finālistiem. Lai gan kopš tā visa pagājusi vesela desmitgade, viņš joprojām labi atceras šo laiku. “Nekad neesmu nožēlojis, ka piekritu "Eirovīzijai". Tas pilnībā mainīja manu dzīvi.” Tomēr popularitātei bija arī otra puse. Pēc straujā panākumu uzplaukuma Justam nācās meklēt savu identitāti ārpus "Eirovīzijas" stāsta. “Kaut kādā brīdī bija sajūta, ka par mani jau ir izveidots priekšstats, bet es pats vēl īsti nesapratu, kas es esmu.” Vēlāk, satiekot vienu no cilvēkiem, kurš palīdzēja veidot viņa "Eirovīzijas" tēlu, saruna ieguva negaidītu pavērsienu. “Viņš man teica, ka reizēm domā, vai mēs toreiz tev nenodarījām pāri, uzliekot noteiktu tēlu. Bet es uz to skatos citādi. Dzīvē viss notiek tā, kā tam jānotiek. Es neko nenožēloju.”
Anglija palīdzēja atrast sevi
Pēc studijām Latvijā Justs devās uz Bristoli. Tur viņš studēja, strādāja restorānā par viesmīli un pirmo reizi ilgā laikā varēja dzīvot bez pastāvīgas uzmanības. “Tur mani gandrīz neviens nepazina. Es varēju būt vienkārši students. Tas bija ļoti atsvaidzinoši.” Dzīvojot Anglijā, viņš saprata, cik svarīgi ir veidot attiecības ar cilvēkiem, kuri viņu nepazīst kā skatuves personību. “Es varēju iepazīt cilvēkus bez visa tā, kas nāk līdzi atpazīstamībai.” Tomēr pēc vairākiem gadiem ārzemēs viņš saprata, ka ilgtermiņā vēlas dzīvot Latvijā. “Lai cik labi man tur būtu gājis, vienmēr bija sajūta, ka esmu viesis. Latvijā es jūtu, ka esmu mājās.”
Atgriešanās pie saknēm Ķekavā
Tagad Justs ir ne tikai dziedātājs, bet arī skolotājs. Viņš jau divus gadus māca mūziku Ķekavas vidusskolā un vada vokālos ansambļus gan skolā, gan privātskolā. “Kad man piedāvāja darbu skolā, es domāju – kāpēc gan ne? Tas šķita interesants veids, kā paralēli mūzikai darīt vēl kaut ko jēgpilnu.” Nu viņš atzīst, ka darbs ar bērniem kļuvis par ļoti nozīmīgu dzīves daļu. “Man patīk redzēt progresu. Kad bērns sākumā kautrējas nodziedāt vienu noti, bet pēc gada jau droši stāv uz skatuves – tas ir fantastiski.” Justs neslēpj, ka klasē ir pietiekami stingrs. “Es neļauju taisīt cirku. Bet vienlaikus domāju, ka bērni mani respektē un redz, ka es pats joprojām aktīvi muzicēju, un tas palīdz mums saprasties.”
Patīk lauku dzīve
Jau daudzus gadus Justa ģimene Baldones pusē audzē savas zemenes. “Jūnijs mums vienmēr ir zemeņu mēnesis. Cik sevi atceros, mēs esam audzējuši zemenes. Drīz atkal būs tie rīti, kad jāceļas četros no rīta, jābrauc uz lauku, jālasa ogas un pēc tam vēl jāsteidzas uz skaņas pārbaudēm vai koncertiem.” Darbos iesaistās visa ģimene – mamma, māsa, brālis un draugi.
Lai gan no malas tas varētu izskatīties pēc ģimenes biznesa, Justs uz to raugās citādi. “Patiesībā tas nav stāsts par peļņu. Ja salīdzina ieguldīto darbu un to, ko saņem pretī, tā nav nekāda zelta bedre. Tas ir vairāk par kopā būšanu, par procesu un sajūtu, ka vari izaudzēt kaut ko savā zemē un pēc tam dalīties tajā ar citiem.” Viņš atzīst, ka tieši šī vienkāršība palīdz saglabāt līdzsvaru. “Man patīk tas kontrasts. Vienā dienā tu esi uz skatuves vairāku simtu vai tūkstošu cilvēku priekšā, bet nākamajā rītā brauc ar traktoru vai lasi zemenes. Tas palīdz neieslīgt kaut kādā ilūzijā un atgādina, kas dzīvē patiešām ir svarīgs.” Justs neslēpj, ka darbs laukos viņu nevis nogurdina, bet tieši pretēji – uzlādē. “Daudzi domā, ka pēc astoņām stundām laukā cilvēks būs pilnīgi bez spēka, bet man bieži ir otrādi. Es aizbraucu uz lauku, nostrādāju visu dienu un vakarā jūtos enerģiskāks nekā no rīta.”
Ne mazāk svarīga vieta viņa dzīvē ir arī augiem. Dziedātājs smejoties stāsta, ka mājās ir aptuveni piecdesmit telpaugu. “Man ļoti patīk vērot, kā augs aug. Tu par viņu rūpējies, un pēc laika parādās jauna lapiņa. Tad vēl viena. Tas man dod milzīgu prieku.” Viņš atzīst, ka dažkārt pat no kāda drauga vai darba vietas atnes nelielu auga dzinumu, lai mājās to apsakņotu un izaudzētu. “Man patīk pats process. No maza zariņa izaudzēt pilnvērtīgu augu – tā ir sava veida meditācija. Tu redzi, kā kaut kas attīstās tavā acu priekšā.” Pēc Justa teiktā, rūpes par augiem viņam palīdz atslēgties no ikdienas steigas un radošajiem procesiem: “Augi neko neprasa, izņemot tavas rūpes. Un tad tu redzi rezultātu. Tas ir ļoti vienkāršs, bet ļoti patiess prieks.” Interesanti, ka Justa mamma ir bioloģijas skolotāja, bet Justs smej, ka mīlestība pret augiem nekādi nav saistīta ar mammas profesiju.
Sports kā dzīves sastāvdaļa
Nozīmīga vieta Justa dzīvē ir sportam. “Sports man nekad nav bijis tikai par rezultātu. Tā ir iespēja satikt draugus, būt komandā, uzticēties cits citam un kopā kaut ko piedzīvot.” Regulāri tiek spēlēts basketbols, pludmales volejbols, florbols, kā arī viņš nodarbojas ar skriešanu. Nesen Justs sev uzlicis jaunu izaicinājumu – viņš 31 gada vecumā sācis trenēties hokejā. “Kurš sāk spēlēt hokeju trīsdesmit viena gada vecumā? Acīmredzot es,” viņš smejas. Tieši vēlme izmēģināt ko jaunu raksturo arī viņa attieksmi pret dzīvi kopumā. “Man nekad nav bijis kauns kaut ko nemācēt. Ja gribu iemācīties hokeju, es eju un mācos. Ja gribu iemācīties ko citu, daru tieši to pašu.” Līdzīga pieredze viņam bijusi arī agrāk. Piemēram, pirmo skeitbordu Justs iegādājās tikai 21 gada vecumā un bez kautrēšanās devās uz skeitparku mācīties kopā ar daudz jaunākiem bērniem. “Es nebaidos būt iesācējs. Man šķiet, ka cilvēks pārstāj augt tajā brīdī, kad viņam kļūst neērti kaut ko nezināt.”
10 gadu laikā citas vērtības
Ja pirms desmit gadiem Justa prioritāte bija karjera, tad tagad viņam ir citas vērtības. “Es daudz vairāk novērtēju laiku ar ģimeni un draugiem.” Agrāk viņš izvēlētos gandrīz jebkuru profesionālu pasākumu, nevis vakaru ar tuvākajiem cilvēkiem. Tagad viņš cenšas izmantot katru iespēju būt kopā ar ģimeni, draugiem un cilvēkiem, kuri viņam ir svarīgi. “Laiks aizskrien ļoti ātri. Daudz ātrāk, nekā mēs domājam.” Un, lai gan kopš "Eirovīzijas" pagājuši jau desmit gadi, Justs uz nākotni skatās ar pārliecību, kādas viņam ilgu laiku pietrūka. “Es beidzot jūtos gatavs ieguldīt sevī, savā mūzikā un savās idejās. Šobrīd es zinu, kas es esmu, un zinu, kur gribu iet.”