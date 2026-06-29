Viņas talantu slavē Raimonds Pauls. Kas ir džeza jaunā zvaigzne Gerda Timrota?
Jaunā džeza dziedātāja Gerda Timrota, kas šovasar absolvē Rīgas Doma kora skolas Džeza nodaļu, lai rudenī dotos studēt uz Oslo Norvēģijā, jau paguvusi iemantot maestro Raimonda Paula atzinību un kopā ar savu ansambli atklās mūzikas festivālu "Rīgas ritmi".
Par Gerdas Timrotas talantu un viņas samtaini zemo balss tembru sajūsmu neslēpj ikviens, kas pirmo reizi izdzird viņas džeza improvizāciju. Klausītāji brīnās, kā pēc skata tāda smalka un trausla meitene var būt apveltīta ar tik spēcīgu vokālu. Gerda teic, ka viņas dzimtā neviens līdz šim nav bijis mūziķis: “Es tā netīšām esmu iemaldījusies mūzikas pasaulē!” Kā noskaidrojis žurnāls "Kas Jauns", jaunās džeza mūziķes tētis ir TV3 ziņu moderators Ģirts Timrots, bet mammai Martai Timrotai arī esot zema balss, līdzīgi kā meitai.
Gerdas mīlestība pret džeza mūziku neapzinātā līmenī esot jau kopš bērna vecuma. “Mani uzrunāja tieši improvizācija. Mūziku gan sāku iepazīt caur deju. Sākumā dejoju un tad sapratu, ka man ļoti patīk tā skaņa, kas liek man gribēt kustēties. Un tad sāku to pētīt tālāk. Pie džeza nonācu nepiespiestā veidā un sapratu, ka mani uzrunā šī mūzika. Tie žanri, ko caur džezu var iepazīt, ir ļoti plaši un dažādi.” Nākotnē Gerda Timrota vēlas pamēģināt dziedāt arī citos mūzikas žanros. “Es domāju, ka visu ko pamēģināšu. Taču vienmēr gribētu saglabāt to improvizāciju, ko sniedz džezs, un brīvību, kas ir džeza mūzikā.”
Mūziku nopietnāk mācīties Gerda sākusi, iestājoties Rīgas Doma kora skolā. Rudenī jaunā mūziķe turpinās džeza un improvizētās mūzikas vokālās studijas Norvēģijas Mūzikas akadēmijā Oslo. “Mājas es nepametīšu, noteikti atgriezīšos un labprāt turpināšu muzicēt arī uz mājas skatuvēm,” sola jaunā džeza zvaigzne. Pēc uzvaras konkursā "Ventspils Groove 2025" viņa strauji ienākusi Latvijas džeza apritē, sadarbojoties ar pieredzējušiem mūziķiem un aktīvi koncertējot. Tieši džeza mūziķis un producents Māris Briežkalns bija tas, kura redzeslokā nonāca jaunā mūziķe Gerda Timrota. Briežkalns iepazīstinājis Gerdu ar maestro Raimondu Paulu, kurš jau atzinīgi novērtējis jauno dziedātāju: “Tur jau uzreiz ir arī koncerti sarunāti! Jaunā paaudze ienāk ļoti pārliecinoši. Mēs nevaram vairs teikt, ka viņi ir jaunieši, kam viss vēl priekšā, jo te jau viss notiek.”
Par saņemto atzinību no komponista Raimonda Paula un viņa piedāvājumu radīt kopīgu koncertprogrammu Gerda runā ar bijību un cieņu: “Man ir liels, liels prieks. Spēlēt kopā ar Maestro ir brīnišķīgi, un viņš ir brīnišķīgs cilvēks. Esam pazīstami tikai īsu mirkli, bet man tiešām ir sajūta, ka muzikālā valoda mums sapas. Patiesums mūs vieno.”