Maksims Busels: "Vīrietim jābūt godīgam"
Aktieris Maksims Busels šovasar negrasās ilgi atpūsties, viņa plānos ir gan profesionāli izaicinājumi, gan ceļojums uz ilgi kārotu galamērķi.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" viņš atklāj savus vasaras plānus, stāsta par neierasto lomu seriālā "Mīļākās" un dalās pārdomās par to, kādam, viņaprāt, jābūt īstam vīrietim.
Pēc saspringtas sezonas aktieris atzīst, ka vispirms nepieciešams atgūt spēkus. “Man obligāti jāatgūstas, jo pēdējais laiks bijis diezgan intensīvs. Pirms atvaļinājuma vēl piedalīšos nelielā aktieru nometnē Lietuvā, bet pēc tam kopā ar kolēģiem un draugiem dosimies uz Sicīliju,” stāsta Busels. Lai gan Itālija viņam nav sveša, Sicīliju aktieris līdz šim vēl nav apmeklējis. “Es ļoti mīlu Itāliju un esmu daudzviet tur bijis, bet Sicīlijā ne reizi. Tāpēc ļoti gaidu šo ceļojumu.”
Pēc atgriešanās no atvaļinājuma atpūta nebūs ilga. Maksims piedalīsies izrādē Valmieras teātra festivālā, kur, kā viņš saka, iespējams veiksmīgi apvienot darbu ar vasaras baudīšanu. “Valmieras teātra festivālā vienmēr ir fantastiska atmosfēra. Tur profesionālais lieliski savienojas ar atpūtu. Savukārt augustā jau sāksies mēģinājumi jaunam iestudējumam.”
Jaunas robežas
Skatītāji seriālā "Mīļākās" Maksimu redz neierastā ampluā. Viņa atveidotais varonis Aleksejs būtiski atšķiras no paša aktiera rakstura, un tieši tas viņu uzrunājis visvairāk. “Man vienmēr ir interesanti spēlēt to, kas ir vistālāk no manis paša. Tas ļauj atklāt sevī jaunas robežas,” saka Busels.
Seriāla "Mīļākās" prezentācija ikoniskajā lounge klubā "Coyote Fly"; 19.02.2026.
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Viņš neslēpj, ka pozitīvu un labsirdīgu varoņu atveidošana reizēm kļūst paredzama. “Varbūt kāds nepiekritīs, bet sarežģītākus un pretrunīgākus tēlus spēlēt ir interesantāk. Aktierim ir jāatrod attaisnojums katra varoņa rīcībai, un tieši šis meklēšanas process man šķiet aizraujošs.” Runājot par savu seriāla tēlu, aktieris ir tiešs. “Ja es vērtēju viņu kā Maksims, tad viņš ir vājš cilvēks, kuram pietrūkst drosmes. Viņam vajadzētu terapiju, būt godīgākam pret sevi un citiem, kā arī drosmīgākam savās izvēlēs,” aktieris sevī līdzību ar šo tēlu nesaskata.
Spēja uzņemties atbildību
“Manuprāt, īsts vīrietis ir tas, kura vārdi sakrīt ar darbiem. Ja cilvēks saka vienu, bet dara citu, viņam nevar uzticēties. Un, ja vīrietim nevar uzticēties, tas ir zaudējums vispirms jau viņam pašam,” Maksims dalās pārdomās par vīrišķību. Aktieris uzskata, ka uzticamība un spēja uzņemties atbildību ir viena no galvenajām vīrišķības pazīmēm. “Uz vīrieti ir jāvar paļauties. Ja blakus ir sieviete, viņai jāspēj justies droši un reizēm arī atļauties būt vājākai. Man šķiet, ka tieši tad abi var pilnvērtīgi būt paši – vīrietis justies kā vīrietis, bet sieviete kā sieviete.” Aktieris uzsver, ka mūsdienu sievietes ir ārkārtīgi stipras, taču tas nemazina vīrieša atbildību. “Sievietes spēks ir apbrīnojams. Taču vīrišķība, manuprāt, izpaužas spējā būt atbildīgam, godīgam un uzticamam. Tieši tas ir pamats, uz kura veidojas attiecības un savstarpēja cieņa.”