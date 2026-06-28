1938. gadā uzņemts video kļūst par sensāciju - interneta lietotāji strīdas par vienu noslēpumainu detaļu
Internetā regulāri izplatās sazvērestības teorijas un diskusijas par vēsturiskām fotogrāfijām un videoierakstiem, kuros lietotāji cenšas atrast pierādījumus tam, ka pastāv ceļotāji laikā. Nesen sazvērestības teoriju piekritēju uzmanības centrā nonāca 1938. gadā uzņemts video, kas izraisījis plašas diskusijas.
Kā vēsta "Daily Star", šajā melnbaltajā video redzama jauna sieviete, kas iet cauri cilvēku pūlim, turot roku pie auss, it kā runātu pa telefonu. Viņas lūpas kustas, un pēc brīža viņa nolaiž noslēpumaino priekšmetu. Kā tas varētu būt iespējams laikā, kad par kabatas telefoniem cilvēki varēja tikai sapņot?
Vecvecmāmiņa un ķīmijas giganta slepenais eksperiments
Kamēr sazvērestības teoriju piekritēji sprieda, vai sieviete nav "ceļotāja no nākotnes", vietnē "YouTube" parādījās lietotājs ar segvārdu "Planetcheck", kurš negaidīti piedāvāja daudz ikdienišķāku skaidrojumu. Pēc viņa teiktā, video nav redzams neviens ceļotājs laikā – tajā iemūžināta viņa vecvecmāmiņa Ģertrūde Džonsa (Gertrude Jones).
"Es pajautāju vecvecmāmiņai par šo video, un viņa diezgan skaidri atceras to dienu. Toreiz viņai bija 17 gadi," skaidroja mazmazdēls.
Izrādījās, ka sieviete tolaik strādāja ASV ķīmijas rūpniecības giganta "DuPont" rūpnīcā, kur darbojās slepena izstrādes nodaļa.
"Tur tika veikti tehnoloģiskie izmēģinājumi ar rūpnīcas darbiniekiem, testējot bezvadu telefonus. Ģertrūdei un vēl piecām sievietēm uz nedēļu izsniedza šīs eksperimentālās ierīces testēšanai. Tieši šajā video Ģertrūde sarunājas ar citu zinātnieku, kurš stāv nedaudz pa labi no viņas un rokā tur tādu pašu bezvadu ierīci," noslēpuma plīvuru pavēra lietotājs.
Tādējādi tas bijis viens no pirmajiem bezvadu sakaru izmēģinājumiem pasaulē, nevis zinātniskās fantastikas filmas cienīgs sižets.
Viedtālruņi 20. gadsimta 30. gados un 17. gadsimta gleznās
Tomēr tas nav vienīgais gadījums, kad vēsture it kā mūs "apmāna". Līdzīga diskusija internetā izvērsās par 1936. gadā Bruklinā uzņemtu fotogrāfiju, kurā redzams vīrietis, kurš pie auss tur nelielu taisnstūrveida priekšmetu. Lai gan skeptiķi uzskata, ka viņš vienkārši kasīja galvu vai turēja rokās kabatas spogulīti, ceļošanas laikā teorijas piekritēji joprojām paliek pie savas versijas.
Savukārt pats senākais iespējamais "lēciens laikā" saistīts ar kādu mākslas vēstures mīklu. Entuziasti atsaucas uz holandiešu gleznotāja Pītera de Hoha (Pieter de Hooch) 1670. gadā tapušu gleznu. Tajā attēlots vīrietis, kurš aplūko plakanu priekšmetu savā rokā, kas pārsteidzoši atgādina mūsdienu iPhone. Taču mākslas zinātnieki uzskata, ka patiesībā tas ir vienkārši vēstule.