FOTO! Maikla Džeksona vienīgajai meitai jauns draugs
Kas ir Parisas Džeksones noslēpumainais pavadonis? Popmūzikas karaļa vienīgā meita filmas pirmizrādes vakarā manīta kopā ar plašākā sabiedrībā nepazīstamu vīrieti.
Gadu pēc saderināšanās atsaukšanas ar Džastinu Longu popmūzikas karaļa Maikla Džeksona meita Parisa Džeksone sabiedrībā izgājusi kopā ar noslēpumainu pavadoni, raisot baumas par iespējamām jaunām attiecībām.
Parisa Džeksone un viņas jaunais draugs
Maikla Džeksona 28 gadus vecā meita uz filmas "Jackass" pirmizrādi bija ieradusies brūnā minikleitā ar garajām piedurknēm. Ap vidukli viņa apsējusi rūtainu kreklu, bet kājās apāvusi augstpapēžu zābakus, kas piešķīra koptēlam īpašu akcentu. Viņas pavadonis bija ģērbies krēmkrāsas kreklā virs balta T krekla un melnos džinsos.
Abi izskatījās smaidīgi un labā noskaņojumā. Pozējot fotogrāfijām, vīrietis aplika roku ap Parisas vidukli, vēl vairāk uzkurinot runas par abu iespējamajām attiecībām.
Parisa Džeksone un viņas bijušais līgavainis Džastins Longs saderināšanos atsauca pagājušā gada jūlijā – tikai dažas nedēļas pēc tam, kad Parisa bija nofotografēta publiskā vietā raudam. Vēlāk viņa sociālajā tīklā “X” apstiprināja šķiršanos, paskaidrojot, ka fotogrāfijās redzamās asaras bijušas saistītas tieši ar attiecību izjukšanu.
Par saderināšanos ar mūzikas producentu Džastinu Longu Parisa priecīgi paziņoja 2024. gada 6. decembrī.