FOTO! Maikla Džeksona vienīgajai meitai jauns draugs
Foto: Be Like Water Media / BACKGRID/ Vida Press
Parisa Džeksone un viņas jaunais draugs filmas "Jackass" pirmizrādes vakarā Losandželosā.
Slavenības

FOTO! Maikla Džeksona vienīgajai meitai jauns draugs

Gerda Ansone

Jauns.lv

Kas ir Parisas Džeksones noslēpumainais pavadonis? Popmūzikas karaļa vienīgā meita filmas pirmizrādes vakarā manīta kopā ar plašākā sabiedrībā nepazīstamu vīrieti.

FOTO! Maikla Džeksona vienīgajai meitai jauns drau...

Gadu pēc saderināšanās atsaukšanas ar Džastinu Longu popmūzikas karaļa Maikla Džeksona meita Parisa Džeksone sabiedrībā izgājusi kopā ar noslēpumainu pavadoni, raisot baumas par iespējamām jaunām attiecībām.

Gadu pēc šķiršanās no Džastina Longa popmūzikas karaļa Maikla Džeksona meita Parisa Džeksone uz filmas "Jackass" pirmizrādi 2026. gada 24. jūnijā ieradās kopā ar jaunu pavadoni, raisot baumas par jaunām romantiskajām attiecībām.

Parisa Džeksone un viņas jaunais draugs

Maikla Džeksona 28 gadus vecā meita uz filmas "Jackass" pirmizrādi bija ieradusies brūnā minikleitā ar garajām piedurknēm. Ap vidukli viņa apsējusi rūtainu kreklu, bet kājās apāvusi augstpapēžu zābakus, kas piešķīra koptēlam īpašu akcentu. Viņas pavadonis bija ģērbies krēmkrāsas kreklā virs balta T krekla un melnos džinsos.

Foto: Javiles/Bruce / BACKGRID/ Vida Press
Nākamajā dienā pēc filmas pirmizrādes apmeklējuma Parisa Džeksone ar noslēpumaino vīrieti manīta Burbankas lidostā ASV.
Nākamajā dienā pēc filmas pirmizrādes apmeklējuma Parisa Džeksone ar noslēpumaino vīrieti manīta Burbankas lidostā ASV.

Abi izskatījās smaidīgi un labā noskaņojumā. Pozējot fotogrāfijām, vīrietis aplika roku ap Parisas vidukli, vēl vairāk uzkurinot runas par abu iespējamajām attiecībām.

Parisa Džeksone un viņas bijušais līgavainis Džastins Longs saderināšanos atsauca pagājušā gada jūlijā – tikai dažas nedēļas pēc tam, kad Parisa bija nofotografēta publiskā vietā raudam. Vēlāk viņa sociālajā tīklā “X” apstiprināja šķiršanos, paskaidrojot, ka fotogrāfijās redzamās asaras bijušas saistītas tieši ar attiecību izjukšanu.

Foto: Adela Loconte/Shutterstock/ Vida Press
Parisa Džeksone un Džastins Longs 2025. gada jūnijā, mēnesi pirms attiecību pārtraukšanas.
Parisa Džeksone un Džastins Longs 2025. gada jūnijā, mēnesi pirms attiecību pārtraukšanas.

Par saderināšanos ar mūzikas producentu Džastinu Longu Parisa priecīgi paziņoja 2024. gada 6. decembrī. 

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