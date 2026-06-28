Kāpēc Opra Vinfrija klusēja 17 gadus? Vitnijas Hjūstones miesassargs viņas apgalvojumus nosauc par nepatiesiem
Pat pēc Vitnijas Hjūstones nāves viņas ilggadējais miesassargs Rejs Vatsons joprojām dedzīgi aizstāv dziedātājas reputāciju. Tas, ko nesen pateikusi TV personība Opra Vinfrija, neizturot kritiku, turklāt nav saprotams, kāpēc viņa to paziņojusi 17 gadus pēc notikušā.
Vitnijas Hjūstones bijušais miesassargs Rejs Vatsons nesen publiski noraidījis Opras Vinfrijas nepatiesos apgalvojumus par to, kas noticis tālajā 2009. gadā, kad Hjūstone viesojās viņas sarunu šovā. Opra apgalvoja, ka Vitnija nokritusi no skatuves tāpēc, ka atkal bija atsākusi lietot narkotikas. Taču Rejs Vatsons tam kategoriski nepiekrīt.
Vitnija nebija narkotiku reibumā
Intervijā, kas publicēta platformā “YouTube”, Vatsons apstiprināja, ka 2009. gadā Hjūstone patiešām nokrita no skatuves. Taču viņš uzsver – tas nekādā ziņā nebija saistīts ar narkotiku lietošanu, kā apgalvojusi Opra Vinfrija.
Miesassargs atzina, ka vairs precīzi nevar pateikt, ko dziedātāja tajā brīdī darīja – iespējams, notika skaņas pārbaude vai sagatavošanās darbi filmēšanai. Taču viņš labi atceras, ka Hjūstone devās uz skatuves malu, un kāds centās viņu brīdināt.
Leģendārā dziedātāja Vitnija Hjūstone uz skatuves, dzīvē un kinomirkļos
"Kad viņa nonāca pie pašas malas, šķiet, kāds viņai teica: ‘Uzmanies, esi piesardzīga.’ Un nākamajā brīdī viņa nokrita," sarunā ar TMZ žurnālistu pastāstīja Vatsons. Viņš piebilda, ka uz skatuves tobrīd bijis pārāk tumšs un Hjūstone nepamanīja tās malu.
Pēc kritiena viņa pasmējās un turpināja darbu
Vatsons atceras, ka vi,si skrēja dziedātājai palīgā, taču viņa paspēja piecelties pati vēl pirms kāds paguva piesteigties. Darbinieki, viņu ieskaitot, satraucās, vai dziedātāja nav savainojusies. Taču viņa tikai pasmējās par notikušo un atgriezās uz skatuves, lai pabeigtu iesākto.
Kad Vatsonam jautāja, vai tajā laikā izcilās balss īpašniecei bijušas problēmas ar atkarībām, miesassargs atbildēja: "Es pateikšu godīgi. Es nekad neesmu redzējis Vitniju narkotiku reibumā. Nekad. Es varēju tikai minēt, bet nekad neesmu redzējis, ka viņa lietotu narkotikas."
Opra Vinfrija 17 gadus klusēja
Miesassargs uzsvēra, ka kritiena brīdī nekas neliecināja, ka Hjūstone būtu narkotiku reibumā. Uz jautājumu, kāpēc Oprai Vinfrijai radies pretējs iespaids, viņš atbildēja, ka nevar ielīst otra cilvēka ādā un spriest, kāpēc TV personība tā domājusi.
Vatsons asi kritizēja Opras apgalvojumu, ka viņa gadiem ilgi klusējusi, lai pasargātu Vitnijas Hjūstones karjeru. Miesassargs uzsvēra, ka tam netic, un norādīja – Opra nogaidījusi 17 (!) gadus pēc šī notikuma un nākusi klajā ar šo paziņojumu krietni pēc dziedātājas nāves, kad viņa vairs nevar pati sevi aizstāvēt.
Opras izteikumi izsauc sašutumu
Vatsona intervija izpelnījās plašu atbalstu dziedātājas fanu vidū – daudzi pauda piekrišanu miesassarga paustajam. Hjūstones talanta cienītāji kritizēja Opru Vinfriju, pārmetot, ka viņa cenšas atkal nonākt sabiedrības uzmanības centrā, izplatot, viņuprāt, nepatiesus apgalvojumus par Vitniju Hjūstoni.
Viena no pasaules ietekmīgākajām sievietēm - TV personība Opra Vinfrija
"Opra ir bīstama," rakstīja kāds komentētājs. Cits bija neizpratnē, kāpēc tagad bija nepieciešams publiski atgriezties pie 2009. gada notikuma. Vēl kāds lietotājs apgalvoja, ka Vinfrija bieži nesakot taisnību, bet citi pat pauda viedokli, ka viņa apskauž veiksmīgas afroamerikāņu slavenības, neatkarīgi – dzīvas vai jau mirušas.
Hjūstones ģimene aizstāv dziedātāju
Rejs Vatsons nebija vienīgais, kurš aizstāvēja Vitnijas Hjūstones vārdu. Arī dziedātājas svaine Peta savā “Instagram” lapā publiskoja garāku vēstījumu, kur noraidīja Opras apgalvojumus.
Viņa apstiprināja, ka uz skatuves bijis pārāk tumšs, lai Vitnija pamanītu malu. Peta atzina, ka dziedātājai dzīvē netrūka personisku grūtību, taču uzsvēra, ka nav godīgi katru neveiksmīgu atgadījumu automātiski saistīt ar viņas agrākajām atkarībām.
Dziedātājas vecākā brāļa Gerija sieva Peta aicināja cilvēkus atcerēties Vitniju Hjūstoni kā izcilu mākslinieci un vienu no visu laiku spožākajām dziedātājām, uzsverot, ka estrādes zvaigzne ir pelnījusi, lai par viņu stāstītu patiesību, nevis atkārtotu mītus.