Šovā "Slavenības. Bez filtra" Juris Zundovskis sagrauj mīļotās Jesicas sapni
Šovā “Slavenības. Bez filtra” Jesica un Juris Zundovski devušies uz savu nesen atvērto bāru un abu saruna ievirzās par Jesicas ilgi loloto sapni par sunīti.
Tuvojas Jesicas dzimšanas dienas ballīte, un viņa nolēmusi atgādināt vīram par savu sapni – mazu pūdelīti, kuru viņa vēlētos saņemt dāvanā. Juris uz to reaģē nekavējoties un diezgan skarbi liek sievai saprast, ka viņam šī doma nepatīk: “Lai viņš labāk dzīvo tur, kur viņš ir laimīgs. Tu taču par viņu nerūpēsies.”
Jesicai pēc atbildes kabatā ilgi nav jāmeklē: “Tāpēc jau man esi tu. Kāpēc tu domā, ka es nerūpēšos? Viņš maziņš, viņu visur līdzi var nēsāt. Ar lieliem suņiem ir problēmas.” Juris gan tik viegli nedomā padoties: “Tāpat vajag iziet ārā kādreiz. Katru dienu, lai viņš paskraida.”
Šķiet, ka Jesica par visu ir padomājusi: “Nu, tu no rīta krosu skrien, kā reiz paņemsi viņu līdzi pie siksniņas un paskriesi." Tomēr viņa ātri pati secina, ka tas tomēr varētu būt sarežģīti un pazemina latiņu uz, viņasprāt, vienkāršāku mājdzīvnieku: “Nu labi, bruņupucīti varbūt…” Uz to Juris kļūst jau pielaidīgāks – to varbūt varētu.