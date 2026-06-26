“Eirovīzijā” varētu debitēt jauna dalībvalsts ārpus Eiropas
“Eirovīzija” jau sen vairs nav tikai Eiropas valstu dziesmu konkurss, taču nākamgad tā dalībnieku saraksts varētu kļūt vēl negaidītāks. Konkursam varētu pievienoties valsts, kas līdz šim tajā oficiāli nav piedalījusies, lai gan tās pārstāvji uz “Eirovīzijas” skatuves jau ir kāpuši — un pat uzvarējuši.
Kanāda tagad ir tiesīga piedalīties dziesmu konkursā pēc tam, kad CBC/Radio-Canada kļuva par pilntiesīgu Eiropas Raidorganizāciju apvienības jeb EBU biedru. Tā ir viena no prasībām, lai valsts varētu piedalīties konkursā.
Kanādas premjerministrs Marks Kārnijs, kurš kopš stāšanās amatā pagājušajā gadā cenšas veidot ciešākas politiskās un ekonomiskās saites ar Eiropu, ideju par Kanādas dalību “Eirovīzijā” pieminēja savā 2025. gada budžetā.
Kanāda nebūtu pirmā ārpus Eiropas esošā valsts, kas piedalās konkursā — tajā regulāri startē Izraēla un Austrālija, savukārt Maroka piedalījās 1980. gadā.
Kārnija valdība novembrī paziņoja, ka sadarbojas ar Kanādas sabiedrisko raidorganizāciju CBC, lai “izvērtētu dalību “Eirovīzijā””. Valdības budžetā raidorganizācijai bija paredzēts finansējums 150 miljonu Kanādas dolāru apmērā.
“Eirovīzijas” noteikumi paredz, ka konkursā var piedalīties valstis, kuru raidorganizācijas ir EBU biedres. Līdz ceturtdienai CBC bija EBU asociētais biedrs. “Kanādas balss šajā kopienā padara mūs stiprākus,” sacīja EBU ģenerāldirektors Noels Kurans.
Lai gan Kanāda līdz šim “Eirovīzijā” oficiāli nav piedalījusies, kanādieši konkursā ir startējuši — un pat uzvarējuši. 1988. gadā Selīna Diona, kanādiete no Kvebekas provinces, uzvarēja konkursā, pārstāvot Šveici. Šī uzvara palīdzēja uzsākt Dionas spožo karjeru.
Kopš tā laika konkursā piedalījušies arī citi kanādieši, tostarp Nataša Sentpjēra, kanādas izcelsmes dziedātāja no Ņūbransvikas, kura 2001. gadā pārstāvēja Franciju, kā arī La Zarra, dziedātāja no Monreālas, kura Franciju pārstāvēja 2023. gadā.