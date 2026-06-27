Madonna uz modes nedēļas ballīti ierodas zīda pidžamā un tīkliņzeķbiksēs
Kā tikko izkāpusi no gultas! 67 gadus vecā popmūzikas karaliene Madonna jau atkal piesaistījusi sabiedrības uzmanību. Parīzes vīriešu modes nedēļas laikā viņa apmeklējusi ballīti, tērpusies zīda naktsveļā ar mežģīnēm, ko papildinājusi ar tīkliņzeķbiksēm.
Otrdienas vakarā 67 gadus vecā dziedātāja piesaistīja visu klātesošo uzmanību, dodoties uz ballīti, kas tika rīkota pēc “Saint Laurent” skates Parīzes vīriešu modes nedēļas laikā. No greznās viesnīcas viņa iznāca zīda naktsveļā ar maigi rozā mežģīnēm, ko bija saskaņojusi ar tīkliņzeķbiksēm un gariem šņorzābakiem. Savu drosmīgo koptēlu zvaigzne papildinājusi ar leoparda raksta jaku, pieskaņotu rokassomiņu, sudraba rotaslietām un saulesbrillēm.
Madonna dodas uz ballīti zīda naktsveļā
Iepriekš tajā pašā dienā Madonna apmeklēja “Saint Laurent” modes skati un bija tērpusies spilgti sarkanā mežģīņu minikleitā un rozā augstpapēžu kurpēs.
Parīzes vīriešu modes nedēļa sākās otrdien – programmā paredzētas 33 modes skates un 37 prezentācijas. Daļa pasākumu tika pārcelta uz agrāku laiku karstuma viļņa dēļ.
Madonna ieņēma vietu pirmajā rindā “Bourse de Commerce” norises vietā, kur viņai līdzās sēdēja Keita Mosa, Rami Maleks, Charli XCX un Ostins Batlers.
Mūziķes, satiekoties pasākumā, sirsnīgi apskāvās, un arī Charli XCX bija izvēlējusies drosmīgu sarkanu tērpu.
Gadu gaitā Madonnai izveidojušās ciešas attiecības ar modes namu “Saint Laurent”. Šā gada “Met Gala” pasākumā viņa bija tērpusies īpaši viņai darinātā violeta un melna satīna tērpā ar grandioza lieluma caurspīdīgu apmetni, ko radījis prestižais franču modes nams.
Kā vēsta “The Mail on Sunday”, Madonna klusi gatavojas vērienīgai pasaules koncertturnejai, kas sakritīs ar viņas 15. studijas albuma “Confessions II” izdošanu nākamajā mēnesī. Šis ieraksts būs turpinājums viņas 2005. gada diskotēku mūzikas albumam “Confessions on a Dance Floor”, kas savulaik ieguva “Grammy” balvu. Dziedātāja izteikusies, ka tā būs viņas pēdējā koncertturneja un ar to viņa atvadīsies no skatuves gaitām. Viņa sola vērienīgus un neaizmirstamus šovus, noslēdzot savu vairāk nekā četrdesmit gadus ilgušo karjeru.