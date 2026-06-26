Ar vasarīgu kompozīciju fanus iepriecina pašmāju hiphopa apvienība "Latgalīšu reps"
Pašmāju hiphopa apvienība "Latgalīšu reps" klajā laiž jaunu dziesmu “Vasaras grūvs" - brīvu kā improvizācija un nepiespiestu kā džeza melodija saulrietā.
Grupa portālu Jauns.lv informēja, ka, viņuprāt, dziesma stāsta par ceļu no šaubām un cīņas ar savu ēnu līdz spējai ieelpot pilnu krūti un ļaut dzīvei plūst savā ritmā: "Draugu klātbūtne, ugunskura gaisma un vakari bez datumiem atgādina, ka ne visam jābūt ideālam vai ieplānotam. Reizēm visvērtīgākais ir vienkārši būt klātesošam, dzīvot brīvi un ļauties mirklim.”
Videoklipā draugu kompānija ielaužas greznā mājā, kur atrod VHS videokameru un iemūžina spontāni sarīkoto ballīti, izbaudot katru mirkli bez jebkādiem noteikumiem. Stāstsam negaidītu pavērsienu pieškir “Latgalīšu reps” dalībnieki, kuri atveido baseina tīrītājus - sastopoties ar notiekošo, viņi nolemj nevis pārtraukt ballīti, bet paši tai pievienoties. Brīdī, kad mājās atgriežas saimnieks, kompānija metas bēgt ar motorolleriem un velosipēdiem. Piedzīvojums noslēdzas jūras krastā, kur viņus sagaida vēl citi draugi, un visi kopā pie ugunskura svin vasaru.