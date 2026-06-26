Nedēļas nogalē Pakrojas muiža aicina uz Vasaras ziedu festivālu
Jau 27. jūnijā Pakrojas muižā sāksies astotais Vasaras ziedu festivāls, kas aicinās apmeklētājus iegrimt mīlestības un utopiskā skaistuma pasaulē. Vairāk nekā 450 ziedu šķirņu, miljoniem ziedu, atjaunota muižas dzīve, brīvdabas teātra izrādes, senie amati un īsta lietuviešu muižas saimniecība – tas viss visas vasaras garumā gaidīs apmeklētājus lielākajā muižas kompleksā Lietuvā.
No sapņaini zilās līdz mīlestības pilnai sarkanajai ziedēšanai
Šī gada festivāla tēma ir mīlestība, taču Pakrojas muižā par to stāstīs nevis vārdi, bet ziedi. Jau izsenis ziedi kalpojuši kā sava veida slepenā valoda – to krāsas, formas un smarža palīdzēja izteikt jūtas, nodot vēstījumu un atklāt visslēptākos noslēpumus. Tāpēc šogad īpaša uzmanība pievērsta ne tikai iespaidīgām ziedu kompozīcijām, bet arī to radītajai noskaņai un simbolikai.
Vasaras pirmajā pusē parkā dominēs zilie un violetie toņi, radot sapņainu un noslēpumainu atmosfēru. Vasarai ritot uz priekšu, ziedu dobes pakāpeniski iekrāsosies sarkanajos un rozā toņos – mīlestības krāsās. Tāpat kā daba arī parks visas sezonas laikā nepārtraukti mainīsies, ik dienu atklājot jaunus ziedus un krāsu salikumus.
Apmeklētājus gaidīs ne tikai krāšņas puķu dobes un ziedu skulptūras, bet arī pārsteigumi – ar ziediem rotāta arhitektūra, īpaši vīriešiem veltīts ziedu dārzs, indīgo augu ekspozīcija un daudzi citi pārsteigumi.
Šekspīra lugas pasaule atdzīvojas muižas parkā
Pie festivāla tapšanas jau kopš agra pavasara strādāja vairāk nekā desmit profesionāli floristi un visa muižas komanda. Šobrīd muižā tiek likti pēdējie akcenti, lai vasaras puķu dobes atklātu visu savu krāšņumu.
Muižas parku rotā iespaidīgas ziedu skulptūras, kuras iedvesmojusi Viljama Šekspīra luga "Sapnis vasaras naktī". Apmeklētājus sagaidīs ēzelis, kura ausis sniedzas pret debesīm, Paks ar rozā skatienu, kas vēro ziedu dobes, un citi fantāzijas pasaules tēli. Skulptūru autori ir pazīstamie Lietuvas mākslinieki.
Brīvdabas teātris
Uz visu vasaru muiža pārvērtīsies par dzīvu skatuvi brīvdabas izrādei. Šī gada stāsta centrā ir asprātīgs vēstījums par gatavošanos barona māsas kāzu svinībām – pilns ar negaidītiem tēliem, komiskām situācijām un humoru.
Festivāla programmas skatītājus priecēs jau iemīļotie aktieri, un tiem šogad ir pievienojusies dziedātāja un režisore Aistė Lasytė, kura veido festivāla režijas koncepciju.
Ziedu dobēs, parka alejās un citās muižas teritorijas vietās būs iespējams sastapt dažādus tēlus un vērot īsus uzvedumus, kas ļaus iejusties dzīvā "Sapņa vasaras naktī" pasaulē.
No ziediem līdz lietuviešu muižas saimniecībai
Neatņemama festivāla daļa ir vēsturiskā muižas saimniecība. Šogad muižas iemītnieku pulkam pievienojusies kazu saime, pīlēni, pāvs ar pāvi un jauna iemītniece – govs Pupsīte. Par šīs sezonas lielāko pārsteigumu kļuva Pupsītes dvīnīši, kuriem muižas draugi sociālajos tīklos izvēlējās vārdus Grāfs un Barons. Apmeklētāji varēs vērot ikdienas dzīvi saimniecībā – redzēt, kā slauc govi, vāc vistu olas un rūpējas par dzīvniekiem.
Papildus ziediem, teātrim un dzīvai saimniecībai apmeklētājus gaidīs seno amatu darbnīcas, iespēja iepazīt 19. gadsimta fotografēšanas procesu, vēsturiskie tērpi, Panoptiks, karuselis, āra spēles un daudzas citas aktivitātes visai ģimenei.
Apmeklētāji muižas teritorijā tiek gaidīti katru dienu no plkst. 12.00. Plašāka informācija un biļetes pieejamas Pakrojas muižas mājaslapā www.pakrojasmuiza.lv