Noskaidrots pasaules skaļākais cilvēks: viņš spēj pārbļaut reaktīvās lidmašīnas dzinēju!
Ja tuvākajā laikā gadīsies nokļūt Austrālijas galvaspilsētā Kanberā, pilnīgi iespējams, ka Džozefa Makgraila-Beitapa balsi varēs izdzirdēt krietni pirms tam, kad viņu pamanīs. Nu viņš ir oficiāli atzīts par pasaulē skaļāko cilvēku, kura balss skaļuma ziņā var mierīgi konkurēt ar reaktīvās lidmašīnas dzinēju vai neatliekamās palīdzības automašīnas sirēnas radīto troksni.
58 gadus vecais Kanberas pilsētas goda saucējs, kuru vietējie pazīst kā lordu Džozefu pārspējis gandrīz 30 gadus senu rekordu, izkliedzot vārdu “tagad!” (now!) 122,4 decibelu (dB) skaļumā. Salīdzinājumam – viņa balss rada lielāku akustisko jaudu nekā strādājošs motorzāģis, reaktīvā lidmašīna pacelšanās laikā vai roka koncerts.
“Guinness World Records” paziņoja, ka Makgrails-Beitaps maijā pārspēja Ziemeļīrijas skolotājas Annalisas Flanaganas 1994. gada “nieka” 121,7 decibelus, izkliedzot “quiet!” (klusu!). Var tikai just līdzi skolniekiem, ja viņiem kādreiz izdevās nokaitināt savu skolotāju, klasē uzvedoties skaļi…
2017. gadā Makgrails-Beitaps kļuva par Kanberas oficiālo saucēju dažādiem pasākumiem, bet 2022. gadā sāka piedalīties vietējās sacensībās. 2024. gadā viņš kādā konkursā uzvarēja ar 98 dB kliedzienu, kas saskaņā ar Amerikas Audioloģijas institūta datiem atbilst sniega motocikla radītajam troksnim, un aizdomājās par iespēju sasniegt pasaules rekordu. Viņš pastāsta, ka meita palīdzējusi atrast piemērotāko vārdu, ar kuru būtu iespējams sasniegt vajadzīgo skaļumu, “jo iepriekšējais vārds bija “quiet”, bet tas nebija pietiekami skaļš”, tādēļ izvēlējās “now”, vēsta “People”.
Kā vēsta Ginesa rekordu grāmatas vietne, jaunībā viņš nemaz nevarēja iedomāties par šādu sasniegumu, jo bija ļoti kautrīgs. Pēc skolas pievienojoties teātrim, viņš sapratis, ka jāpadara sevi labi dzirdamu. “Tādēļ es trenējos teātrī, kur nelietoja nekādus mikrofonus, un laika gaitā kļuvu aizvien skaļāks,” viņš stāstīja.
Šis nebūt nav pirmais viņa rekords, kas iekļuvis Ginesa rekordu grāmatā. 2019. gadā viņš kļuva par cilvēku, kurš visātrāk – vienā minūtē un 0,03 sekundēs – trāpīja desmit bultas 40 centimetru diametra mērķī no 18 metru attāluma.