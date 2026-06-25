Fiņķis un Madonas Zaļais koris uzstāsies pilsētas Mīlestības graviņas oficiālajā atklāšanā
Madonas labiekārtotās un apmeklētāju jau iecienītās publiskās ārtelpas oficiālā atklāšana norisināsies 27. jūnijā, plkst. 19.30, kuru papildinās koncertprogramma ar Fiņķi un Madonas Zaļo kori.
Mīlestības graviņa jau šobrīd ir apmeklētāju iemīļota vieta, kur doties pastaigās, baudīt dabu un satikties kā dienas gaišajā laikā, tā arī vakarā, kad īpašu atmosfēru rada apgaismojuma sistēma.
Projekta ietvaros labiekārtota teritorija pie Madonas centrālās strūklakas, sakārtojot ūdenstilpnes krastus, atjaunojot esošos un veidojot jaunus gājēju celiņus, pārbūvējot apgaismojuma sistēmu, veidojot jaunas atpūtas un skatu platformu vietas. Paplašināta esošā vides objekta “Lazdu laipa” un līdzīgā veidā veidots atpūtas maršruts pa koka laipu sistēmu, šķērsojot Madonas upīti ar vieglas konstrukcijas gājēju tiltiņiem līdz pat strūklakai. Pie Madonas Valsts Ģimnāzijas ēkas veidota ovāla koka terase pasākumu organizēšanai ne tikai skolai, bet arī radošām aktivitātēm visas pilsētas iedzīvotājiem.
Mīlestības graviņas labiekārtojuma viens no centrālajiem akcentiem ir koka laipu sistēma. Jaunveidotās koka laipas idejiskais pamats ir 2013. gadā par godu novadniecei, rakstniecei Ilzei Indrānei veidotais vides objekts “Lazdu Laipa”.
Rakstniece, savulaik raksturojot laipu Mīlestības graviņā, ir teikusi:
“Tai jābūt idejiskai kā jaunība – visos laikos vienāda – laimes alkstoša.
Tai jābūt dabiskai - no laikmeta likteņvētru krustā gāztiem kokiem nevis lazdu līkstīšu pītam atpūtas krēslam.
Tai jābūt riskantai, kā jauniešu vēlmei drosmīgi visām grūtībām pāri tikt – grāvī nepalikt.”
Ilze Indrāne jau tolaik ir izteikusi divus ar dziļāku jēgu piepildītus atslēgas vārdus, kas iezīmē arī turpmāko Mīlestības graviņas labiekārtojuma kompozīciju. Mīlestības graviņai jābūt dabiskai un riskantai!
Dabiskie materiāli un riskanta forma caurvij arī visu pārējo labiekārtoto teritoriju. Izteikto līmeņu starpību vietās veidotas neregulāras formas skatu platformas, pakāpienveida podesti un platformas slīpnē. Tās veidotas koka konstrukcijās. Skatu platformas ‘lūzt’ un maina augstumus, organiski ierakstoties dabīgajā reljefā un nodrošinot iespēju uz termokoka dēļu seguma apsēsties un atpūsties.