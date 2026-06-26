Breda Pita ģimenes drāma kļūst vēl sāpīgāka. Dvīņi tuvojas nozīmīgam dzīves notikumam
Holivudas aktierim Bredam Pitam joprojām sāp atsvešinātās attiecības ar saviem sešiem bērniem. Drīzumā viņa ģimenē gaidāms svarīgs notikums, kas varētu iezīmēt jaunu posmu šajā gadiem ilgušajā ģimenes drāmā.
Vienā no sarežģītākajām Holivudas drāmām drīz noslēgsies vēl kāds nozīmīgs posms. Nākamajā mēnesī Breda Pita un Andželinas Džolijas jaunākie bērni – dvīņi Vivjena un Nokss svinēs 18. dzimšanas dienu. Līdz ar viņu pilngadību beigsies arī aizgādības kārtība, kas pēc pāra šķiršanās gadiem ilgi noteica abu attiecības kā vecākiem.
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Pēc pietuvinātu personu teiktā, dvīņu pilngadības tuvošanās Pitā raisa smagas emocijas, jo kopš skaļās šķiršanās no Andželinas Džolijas 2016. gadā viņa attiecības ar vairākiem bērniem aizvien nav uzlabojušās.
Paziņas apgalvo, ka Breda Pita draudzene Inese de Ramona ir viens no lielākajiem atbalstiem aktierim šajā grūtajā periodā. Lai gan viņa neesot iesaistīta sava partnera un viņa šķirtās sievas Džolijas ieilgušajos juridiskajos strīdos, izskan pieņēmumi, ka Inese cer palīdzēt atjaunot Breda zudušo saikni ar saviem bērniem.
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"Breds ir pilnībā satriekts, ka bērni cits pēc cita oficiāli atsakās no viņa uzvārda. Tas salauž sirdi, un viņš joprojām nespēj aptvert notiekošo," žurnālam “Heat” norādījis kāds informācijas avots. Tas piebilda: "Šajā laikā Breds ļoti paļaujas uz Inesi. Viņa palīdzējusi aktierim saglabāt spēku, nezaudēt cerību un novērtēt to labo, kas viņa dzīvē joprojām ir."
Andželinas Džolijas meita Šilo K-pop videoklipā
Ilgu laiku valdīja uzskats, ka meitai Šilo no visiem sešiem bērniem ir vistuvākās attiecības ar savu tēvu, taču arī viņa no Breda Pita novērsās, savā 18. dzimšanas dienā 2024. gadā oficiāli atsakoties no viņa uzvārda. Informācijas avots izteicis versiju, ka pateicoties agrāk eksistējušajai īpašajai saiknei, aktierim attiecību atjaunošana ar bērniem varētu iesākties tieši ar Šilo. Inese uzskata, ka šī meita iespējams varētu būt atvērtāka izlīgumam vai vismaz gatava viņu uzklausīt.
Vai ģimenei izdosies atjaunot attiecības, pagaidām nav zināms. Taču, lai arī juridiskie strīdi tuvojas noslēgumam, ģimenes nesaskaņas nebūt nav beigušās.