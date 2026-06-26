Jāņa Timmas dēls Kristians aug par sportistu. Mamma lolo sapni, ka kļūs par basketbolistu
Kosmetoloģijas meistares un digitālā satura veidotājas Sanas Ošas un pāragri mūžībā aizgājušā basketbolista Jāņa Timmas dēls Kristians Timma aug par sportistu. Lai arī sākušās skolēnu brīvdienas, viņš ar azartu turpina apmeklēt treniņus.
Atskatoties uz aizvadīto mācību gadu, Kristiana mamma Sana sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" atzīst, ka dēla pirmais mācību gads izvērties tīri labs un dinamisks: “Laikam biju gaidījusi, ka būs grūtāk ar mājasdarbiem. Taču, kad jau tuvojās mācību gada beigas, biju priecīga, ka arī man līdz ar dēlu sāksies skolēnu vasaras brīvdienas. Pirmklasnieku vecākiem ir lielāka atbildība. Tomēr vēl ir jāseko līdzi, lai tiktu izpildīti visi mājasdarbi un kaut kas netiktu aizmirsts mājās.”
Futbols patīk jau no četru gadu vecuma
Paralēli skolas gaitām Kristians Timma turpina spēlēt futbolu, ko sāka jau četru gadu vecumā. Kristiana mamma sarunā ar "Kas Jauns" pastāsta, kā dēls pievērsies sportiskām aktivitātēm: “Tā kā mans vīrs ir futbolists (Mārcis Ošs), daudzi domāja, ka Kristians futbolam sācis pievērsties vīra ietekmē, bet tā vis nebija. Futbola spēlēšana ir paša Kristiana izvēle, un interese par to sākās, pirms vēl es biju iepazinusies ar Mārci. Kristianam ļoti patīk futbols, un no pieciem gadiem viņš arī reizi nedēļā apmeklē baseinu, jo man bija svarīgi, lai dēls iemācās peldēt. Nu arī klāt tam visam ir nācis basketbols. Dēlam no treniņiem brīvdienu nav, un mēs cenšamies visu samenedžēt. Darbdienās viņam ir futbols, basketbols un baseins, un brīvdienās mans vīrs vēl vada privātos treniņus, kuros ir gan fiziskais, gan futbols.
Protams, es sekoju visam līdzi, jo neesmu no trakajām mammām, kas iet uz kaut kādu mērķi. Vienkārši pašreiz Kristians ir sportiski aktīvs puika.
Pirmā klase mācību ziņā nebija tik grūta vai sarežģīta, lai dēls nevarētu to apvienot ar treniņiem. Dēlam ir daudz enerģijas, un tā ir pareizi jāliek lietā, jo, ja nebūtu treniņu, viņš bizotu pa māju un bumbu spārdītu pa lampām. Tā ka es viņu uz treniņiem nevedu piespiedu kārtā, viņš pats to vēlas, viņam ir interese. Viņš ir aktīvs čalis.”
Abi vecāki – basketbolisti
Izrādās, Kristiana mamma Sana jau labu laiku vēlējusies dēlu sūtīt uz basketbola treniņiem, jo arī pati pusaudzes gados trenējusies basketbolā, bet vēlāk atbalstījusi Jāni individuālajos treniņos, padodot bumbu, kā arī darījusi daudzas lietas, kas palikušas aizkadrā.
“Tā kā basketbolu var sākt spēlēt no septiņiem gadiem un dēls par to izrādīja interesi, aizvedu viņu uz treniņiem. Esmu priecīga, ka viņš ir talantīgs, jo viņam labi sanāk gan futbols, gan basketbols. Domāju, ka dēls izaugs augumā garāks par diviem metriem, pāraugs gan mani, jo esmu 1,80, gan savu tēti Jāni, kurš bija divus metrus garš. Arī manā ģimenē visi esam gari augumā. Kristians jau man piedzima milzīgs puika – augumā 58 centimetri un 4,3 kilogramu smags, savukārt viņa tētis Jānis piedzimstot svēra 5,2 kilogramus. Negribētos, ka dēls iznieko savu potenciālu, un, protams, loloju sirdī cerību, ka viņš izvēlēsies basketbolu. Man ļoti patīk sportiskā disciplīna. Lai arī Kristians zina, ka treniņus nevar kavēt. Protams, ka bērnība ir arī jāizbauda, un reizēm dodam viņam atlaides. Tagad, kad sācies skolēnu vasaras brīvlaiks, futbolā nav brīvlaika, jo treniņi ir cauru gadu. Un mums vēl ir jāizbraukā uz visiem turnīriem, kas ir ne tikai dēlam, bet arī vīram. Savukārt basketbolā ir pauze,” tā Sana.
Ģimenes čatiņa sarunas
Kristiana sportiskajām aktivitātēm seko līdzi arī vectēvs, basketbola treneris Raitis Timma. Kā zināms, tieši Raitis Timma bija dēla Jāņa pirmais treneris un ielika pamatus basketbolā, Timmam pārstāvot Krāslavas Sporta skolu. “Jā, mums ir ģimenes čats, kurā cits citu informējam par savām gaitām un komunicējam par jaunumiem. Piemēram, Raitis, kas dzīvo Krāslavā, ik pa laikam mums atsūta, kā izskatās Jāņa kapavieta un kā tā tiek sakopta, jo mēs tik tuvu nedzīvojam un tik bieži uz kapiem nevaram aizbraukt. Tad arī atsūta, kā klājas Jāņa sunītim, kā Raitis ceļ Bū māju.
Jānis Timma Latvijas basketbola izlases spēlēs un treniņos
Jānis Timma Latvijas basketbola izlases spēlēs un treniņos.
Jāņa piemiņu visa ģimene turam godā un cieņā, jo manā dzīvē viņš arī bijis svarīgs. Daudziem varbūt no malas šķiet, kā mans vīrs uz to skatās, bet viņa attieksme ir pilnīgi normāla. Viņš pat ir tas, kurš ierosina, ka Kristianu vajag aizvest līdz kapiem. Jānis ir Kristiana tētis, un mans vīrs Mārcis pārdzīvo līdzi visam notiekošajam. Mārcis ir arī iepazinies ar Jāņa vecākiem, tā ka mums visiem ir izveidojušās dabiskas un veselīgas attiecības.”