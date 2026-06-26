Atklāts princeses Ketrīnas skaistuma noslēpums. Viņa lietojot šo serumu, kas nebūt nav dārgs
Ārvalstu plašsaziņas līdzekļos parādījusies informācija, kādus sejas kopšanas līdzekļus lieto tautā tik mīlētā Velsas princese Ketrīna, kuras skaistumu un eleganci jau gadiem apbrīno miljoniem cilvēku visā pasaulē.
Keita Midltone vienmēr izskatās starojoša, tāpēc nav brīnums, ka viņas iecienītie skaistumkopšanas produkti izraisa lielu interesi. Tiek vēstīts, ka Velsas princese lieto pretgrumbu sejas serumu “Biotulin Supreme Skin Gel”. Vidēji cena par 15 mililitru pudelīti sasniedz 49 eiro, bet ar atlaidi var būt lētāk.
Žurnāls “Grazia” raksta, ka Mišelas Obamas grima māksliniece Karla Reja atklājusi, ka princese Ketrīna šo produktu ieteikusi bijušajai ASV pirmajai lēdijai pēc tam, kad pati to izmēģinājusi. Ražotājs sola, ka “Biotulin Supreme Skin Gel” želejas veida pretnovecošanās serums redzami samazina smalkās grumbiņas jau stundas laikā, un produkts saņēmis tūkstošiem pozitīvu atsauksmju no klientiem. Seruma sastāvā ir koncentrēts spilantols un hialuronskābe, kas palīdz uzlabot ādas tvirtumu. Ražotājs apgalvo, ka iedarbība ir “līdzīga botoksam” un aiztaupot klientiem došanos uz dārgu kosmētisko procedūru veikšanu klīnikās.
Tiek ziņots, ka princese Ketrīna lietojot arī luksusa klases sejas krēmu “Rodial Bee Venom & Placenta 24 Carat Gold Ultimate Crème”, kura cena svārstās robežās no 800 līdz 870 eiro par 50 mililitru iepakojumu. Taču šim produktam ražotājs “Rodial” regulāri piedāvā iespaidīgas akcijas. Šobrīd cena no 750 sterliņu mārciņām samazināta līdz 115 sterliņu mārciņām (ap 133 eiro).
Šī luksusa sejas krēma sastāvā ir bišu inde, ko nereti dēvē par "dabas botoksu". Vēl viens princeses Ketrīnas iecienīts produkts ir “Clarins Lip Perfector” tonētais lūpu balzams nokrāsā “Rose Shimmer”, kas piešķir lūpām dabisku izskatu un vieglu spīdumu. Tā cena vidēji ir 20-25 sterliņu mārciņas (23-29 eiro).
Runājot par “Biotulin Supreme Skin Gel” želejveida sejas serumu, daudzi pircēji vietnē “Amazon” tam veltījuši ļoti pozitīvas atsauksmes. "Produkts ir patiešām lielisks. Tas darbojas gluži kā botokss, tikai želejas veidā. Nespēju noticēt, cik tas ir efektīvs. Man tas ļoti patīk. Labākais līdzeklis, ko jebkad esmu lietojusi. Noteikti iesaku," raksta kāda pircēja.
Cita kliente norāda: "Esmu lietojusi šo produktu jau iepriekš un biju ļoti apmierināta. Mana jutīgā āda pēc tā kļūst maiga un ir labi pabarota. Tas ir kvalitatīvs līdzeklis, kas palīdz izlīdzināt grumbas."
Tomēr ne visiem šis produkts ir piemērots. Kāda lietotāja raksta: "Man tas nepatika. Tas bija tikai kārtējais līdzeklis, ko uzklāt uz ādas. Man šķita, ka āda ir pārslogota. Man tas nederēja, lai gan citiem varētu būt piemērots."