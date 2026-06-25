Astoņdesmito gadu siržu lauzēju "Modern Talking" dalībnieks Dīters Bolens sacēlis skandālu pirms koncerta Igaunijā
Pagājušā gadsimta astoņdesmitajos gados Latvijā bija ļoti populārs vācu popa duets “Modern Talking”, kura dalībnieki Dīters Bolens un Tomass Anderss iekaroja ne vienas vien daiļā dzimuma pārstāves sirdi. Grupas mūžs nebija ilgs, katrs gāja savu ceļu, bet mūsdienās abi nostājušies dažādās barikāžu pusēs sakarā ar Krievijas invāziju Ukrainā.
72 gadus vecajam Dīteram Bolenam piektdien paredzēta uzstāšanās Igaunijas festivālā “Retrobest”, taču skandālu izraisījusi viņa pagājušajā nedēļā sniegtā intervija, kurā viņš kārtējo reizi paudis atbalstu agresorei Krievijai un šausminājies par Eiropas palīdzību Ukrainai, tās uzvaru karā nodēvējot par “sliktāko iespējamo scenāriju”.
Pirms sava solokoncerta Tallinā Bolens intervijā, kas 17. jūnijā publicēta “YouTube” kanālā “Hopf & Kettner” stāstīja, ka telefoniski runājis ar Vācijas kancleru Frīdrihu Mercu, kategoriski noraidījis jebkādus Krievijas draudus un žēlojies par bailēm dzīvot mūsdienu Vācijā. “Man kļūst arvien bailīgāk. Virs Hamburgas ar milzīgu troksni lido “Tornado” lidmašīnas... Man virtuvē trīc trauki... Un Vācijas populārākais politiķis, aizsardzības ministrs Boriss Pistoriuss kopā ar Ukrainas ieroču ražotājiem svin kopīgu uzņēmumu dibināšanu. Nezinu, vai ejam pareizo ceļu,” stāstīja Bolens, minot sarunu ar Mercu. “Es sapratu, ka viņš stingri tic, ka Ukraina var uzvarēt. Taču viņš neizdara secinājumus par to, kas notiks pēc tam. Viņi tiešām domā, ka Krievija un Putins tam piekritīs? Nē. Viņiem ir simtiem atombumbu, un katra no tām var gandrīz iznīcināt Vāciju,” stāstīja mūziķis, nepieminot pašreizējā kara cēloņus un to, ko Krievija dara Ukrainā. Galvenais mīļā miera labad piekāpties Krievijai un nepieļaut Ukrainas uzvaru: “Tas būtu sliktākais iespējamais scenārijs. Ja Ukraina uzvarēs, tas, visticamāk, novedīs pie pasaules kara.”
Vienlaikus Bolens pauda pārliecību, ka pašai Vācijai nav jābaidās no Krievijas uzbrukuma, kurai ir tik daudz savas teritorijas, bet Vācijā nekā interesējoša nav. “Krievijai ir tik daudz teritorijas. Viņi paši nezina, ko ar to iesākt. Bet cilvēki domā, ka viņi nāks šurp… Vācijā taču nav nekādu dabas resursu. Ko viņi gribētu darīt ar Vāciju? Tas ir bezjēdzīgi,” stāstīja Bolens, apgalvojot, ka nekādi draudi nepastāv jau daudzus desmitus gadu un, ja pie varas būtu bijusī kanclere Angela Merkele, pašreizējā kara nebūtu.
Bolena izteikumi izraisījuši neviennozīmīgu reakciju, vieniem stāstot, ka vārda brīvība viņam ļauj paust savus uzskatus, kamēr citi saskatījuši klaju agresorvalsts politikas atbalstu. Festivāla rīkotāja “Monster Music OÜ” pārstāvis Tanels Samms uzsvēra, ka organizatori kategoriski noraida jebkādu Krievijas agresijas attaisnošanu vai atbalstīšanu. Pagaidām Bolena uzstāšanās nav atcelta, organizatori ir sazinājušies ar mākslinieku un viņa pārstāvjiem, lūdzot skaidru apliecinājumu par viņa nostāju un publisku paziņojumu.
Šī gada pavasarī Lietuva jau atcēla Bolena plānotos koncertus. Iespējamais koncertu atcelšanas iemesls varēja būt Bolena intervijas, kurās viņš Vāciju un Krieviju dēvēja par “sapņu komandu”, kritizēja agresorvalstij noteiktās sankcijas un apgalvoja, ka Ukrainai nav izredžu cīņā pret krievu okupantiem. Viņš arī kritizēja Vācijas un Krievijas attiecību pasliktināšanos un aicināja iepirkt energoresursus no Krievijas. “Krievija un Vācija būtībā bija sapņu komanda, jo mums bija lēta enerģija, viss bija ļoti labi. No tīri ekonomiskā viedokļa tas bija tā: vienam ir viens, otram – cits. Nedaudz līdzīgi kā “Modern Talking”. No tā atteicās morālu apsvērumu dēļ,” viņš izteicās novembra intervijā vācu influencera Dominika Ketnera “YouTube” kanālā.
Savukārt pagājušajā gadā otrs “Modern Talking” bijušais dalībnieks Tomass Anderss intervijā “Deutsche Welle” paziņoja, ka nebrauks uz Krieviju, kamēr tur valdīs Putins. Par attiecībām ar Dīteru Bolenu Anderss sacīja, ka abi vairs nesazinās un grupas atkalapvienošanās nav iespējama. “Tas nav saistīts ar karu. Un es nedomāju, ka Putins ir tik ietekmīgs, lai panāktu mūsu kopīgu uzstāšanos. “Modern Talking” ir pagātne, bet mūzika turpina dzīvot. Es cenšos tai piešķirt jaunu skanējumu 2025. gadā. Domāju, ka jākoncentrējas uz to, nevis uz kādu mītisku “Modern Talking” atdzimšanu, kas būtu jau trešā reize. Tas būtu par daudz,” toreiz sacīja Anderss.