Viņi salaulājās uz skatuves, bet tagad Džeka Vaita sieva pieprasa šķiršanos vīra "nepieņemamas uzvedības" dēļ
Džeks Vaits un Olīvija Džīna apprecējās uz skatuves koncerta laikā Detroitā 2022. gadā. Bet tagad, pēc četriem laulības gadiem, mūziķa trešā laulība ir izirusi. Olīvija pieprasa šķiršanos no vīra, kurš vēl pavisam nesen viesojās Latvijā un ar koncertu Siguldas pilsdrupu estrādē priecēja savus fanus mūsu zemē.
Atsaucoties uz tiesas dokumentiem, izdevums “Entertainment Weekly” raksta, ka dziedātāja un dziesmu autore Olīvija Džīna (36) šķiršanās prasību iesniegusi jau 3. jūnijā. Šo datumu viņa norādījusi arī kā laulāto šķiršanās dienu. "Sieva apgalvo, ka vīrs ir vainojams nepieņemamā uzvedībā laulībā, kas turpmāku kopdzīvi padara nedrošu un neiespējamu," teikts prasībā.
Džeks Vaits ar trešo sievu Olīviju Džīnu
Dokumentos kā laulības datums un vieta norādīts 2022. gada decembris Nešvilā, lai gan pāris negaidīti salaulājās jau astoņus mēnešus iepriekš – 8. aprīlī koncerta laikā savā dzimtajā pilsētā Detroitā. Toreiz grupas “The White Stripes” līdera pārstāvis žurnālam “People” apstiprināja, ka laulība ir "likumīga un spēkā esoša".
Olīvija Džīna norāda, ka ir finansiāli atkarīga no Vaita ienākumiem. Sieva lūdz tiesu piešķirt viņai uzturlīdzekļus, kā arī noteikt, ka atsvešinātais vīrs saglabā viņu kā labuma guvēju savā dzīvības apdrošināšanas polisē. Tāpat viņa vēlas, lai 50 gadu vecais Džeks Vaits apmaksā viņas juridiskos izdevumus un citus ar šķiršanās prasības sagatavošanu un izskatīšanu saistītos tēriņus.
Vaits bildināja Džīnu uz skatuves, kad abi Detroitas “Masonic Temple” koncertzālē kopā izpildīja grupas “The White Stripes” dziesmu “Hotel Yorba”. "Šī ir tik brīnišķīga diena. Vai neiebilstat, ja mēs apprecamies tieši tagad?" mūziķis jautāja publikai, kurā atradās arī viņa māte un Džīnas tēvs.
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Pēc tam uz skatuves kāpa Vaita ierakstu kompānijas “Third Man Records” līdzīpašnieks Bens Svanks, kurš novadīja spontāno laulību ceremoniju. "Dārgie klātesošie, mēs šodien esam sapulcējušies, lai kopīgi ietu to, ko sauc par dzīvi," viņš sacīja, atsaucoties uz Prinsa dziesmas “Let's Go Crazy” ievadrindām.
Trīs mēnešus vēlāk Džīna intervijā izdevumam “The New York Times” atzina, ka šī spontānā ceremonija bijusi labākais, ko viņa jebkad savā dzīvē pieredzējusi. “Tu vari plānot kāzas piecus gadus, bet tās tik un tā nespētu līdzināties tam, ko piedzīvojām,” viņa apliecināja.
Iepriekš Vaits četrus gadus bija precējies ar grupas “The White Stripes” bundzinieci Megu Vaitu. 2000. gadā šo laulību šķīra. Vēlāk, no 2005. līdz 2013. gadam, viņš bija precējies ar supermodeli Karenu Elsoni, ar kuru viņam ir divi kopīgi bērni.
Ar muzikālās apvienības “Black Belles” solisti Olīviju Džīnu viņš iepazinās 2009. gadā pēc savas grupas “The Dead Weather” koncerta. Toreiz 19 gadus vecā mūziķe pasākuma norises vietā un arī pie Vaita koncertturnejas autobusa izdalīja savus demo ierakstus. Viņa nezināja, ka Vaits to visu vēro. Pēc dažām nedēļām viņš piezvanīja un uzaicināja Džīnu kopā ierakstīt mūziku Našvilā. "Kad noliku klausuli, es dažas minūtes gulēju uz grīdas," viņa vēlāk atcerējās intervijā ar “The New York Times” reoprtieri. “Es domāju – tas nevar būt pa īstam. Tā taču nemēdz notikt.”
Kad 2022. gada novembrī grupu “The White Stripes” uzņēma Rokenrola slavas zālē, Vaits pateicās saviem vecākiem, brāļiem un māsām par to, ka bērnībā ļāva viņam mājās bez mitas “taisīt troksni” un muzicēt. Viņš pateicās arī saviem bērniem Skārletai un Henrijam Lī, kā arī sievai Olīvijai Džīnai par to, ka viņi joprojām iedvesmo radīt mūziku un piepildīt māju ar skaņām.
Tiesas dokumentos, kuru saturs nonācis “Entertainment Tonight” rīcībā, netiek atklāts, kas ir “nepieņemamā uzvedība laulībā”, ko par šķiršanās iemeslu minējusi Olīvija Džīna. Pats par sevi šis formulējums nenozīmē konkrētu pārkāpumu, piemēram, neuzticību vai vardarbību.