Rīza Viterspūna pirmo reizi publiski iziet ar jauno mīļoto - un izvēlas tam īpaši simbolisku brīdi
Aktrise Rīza Viterspūna un viņas jaunais mīļotais pirmo reizi kopā parādījušies publiskā pasākumā.
Filmas “Gudrā blondīne” zvaigzne un privātā kapitāla finansists Olivers Hārmans otrdienas vakarā apmeklēja Prime Video seriāla “Elle” pirmizrādi Ņujorkā. Par godu notikumam pāris bija saskaņojis tērpus spilgti rozā toņos — krāsā, kas neizbēgami saistās ar ikonisko Ellu Vudsu.
Viterspūna un Hārmans savas attiecības līdz šim lielākoties turējuši ārpus publikas uzmanības, taču pirmizrādes vakarā abi esot smaidījuši un turējušies rokās. Pasākums bija veltīts jaunajam seriālam, kas ir 2001. gadā iznākušās filmas “Gudrā blondīne” priekšvēsture.
Seriāla “Elle” centrā būs jaunā Elle Vudsa — tēls, kuru oriģinālajās filmās atveidoja Viterspūna — vēl vidusskolas gados.
Viterspūna un Hārmans pirmoreiz tika saistīti 2024. gadā, kad viņi tika manīti vakariņojam Ņujorkas restorānā “L’Artusi”. Savukārt 2025. gada jūlijā abi redzēti atpūšamies pie Sentropē krastiem.
“Oskara” balvas ieguvēja iepriekš bija precējusies ar Holivudas aģentu Džimu Totu. Abu laulība ilga no 2011. līdz 2023. gadam, un viņiem ir dēls Tenesijs. Pirms tam Viterspūna bija precējusies ar aktieri Raienu Filipu. Abi apprecējās 1999. gadā, šķīrās 2006. gadā, bet laulību oficiāli izbeidza 2008. gadā. Viņiem ir divi bērni — meita Ava un dēls Dīkons.
Dažas dienas pirms pirmizrādes Viterspūna Ņujorkā piedalījās īpašā “Gudrās blondīnes” fanu pasākumā un paneļdiskusijā, kurā atkal satikās vairāki oriģinālās filmas aktieri, tostarp Dženifera Kūlidža, Selma Blēra, Ali Lartere, Metjū Deiviss un Viktors Gārbers.
Pasākuma laikā Viterspūna kļuva emocionāla, runājot par Ellas Vudsas lomu. “Kad es ienācu un ieraudzīju šo mirkli, tas man atgādināja, cik ļoti šī varone man nozīmē. Es tūlīt sākšu raudāt,” sacīja aktrise. “Spēlēt šo varoni 25 gadus ir bijis manas dzīves lielākais gods.”
Viterspūna norādīja, ka cilvēki joprojām viņai stāsta, kā Elle Vudsa iedvesmojusi viņus studēt jurisprudenci, nosaukt meitu Ellas vārdā vai pārvarēt smagus dzīves brīžus. “Viņa piedzīvoja sajūtu, ka citi uz viņu skatās no augšas un viņu nosoda. Es nezinu nevienu cilvēku pasaulē, kurš kādā dzīves brīdī nebūtu juties kā autsaiders,” sacīja Viterspūna.
Jaunajā seriālā Ellas Vudsas rozā kurpēs iekāps aktrise Leksija Minetrī. Seriāla apraksts vēsta, ka pirmā sezona sekos Ellei pirms viņas nonākšanas Hārvardā. Skatītāji viņu sastaps 1995. gadā — vidusskolas haosā, kur viņai nāksies tikt galā ar sarežģītām draudzībām, aizliegtu romantiku un apšaubāmām modes izvēlēm.
Seriāls “Elle” platformā Prime Video būs skatāms no 1. jūlija.