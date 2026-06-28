“Viņš grib būt kā Hitlers savos filmēšanas laukumos — un tāds viņš arī ir” – savulaik par savu pieredzi “Transformeros” izteicās aktrise Megana Foksa.
Slavenības
Šodien 07:29
“Tas sačakarēja man smadzenes”: Aktieri, kuriem slavenu filmu uzņemšana izvērtās par elli
Dažkārt filmas, kuras skatītāji mīl visvairāk, pašiem aktieriem to uzņemšanas laikā nemaz nav bijušas tik mīļas.
Nenoliedzami, aktiera darbs nav viegls — un atkarībā no filmas žanra, sižeta, filmēšanas vietas, specefektiem un daudziem citiem apstākļiem tas var kļūt vēl daudz smagāks nekā ierasts.
Reizēm ir grūti pieņemt, ka kādam aktierim bijusi slikta pieredze, filmējoties vienā no visu laiku slavenākajām filmām. Tomēr, lai arī mums gribētos ticēt, ka mūsu iemīļoto filmu aktieri uzņemšanas laukumā sadevās rokās, smaidīja, smējās un kļuva par labākajiem draugiem, realitātē kino ir arī darbs — un nereti ļoti grūts darbs.