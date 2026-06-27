“Piezīmju grāmatiņa” svin jubileju: kas pēc vairāk nekā 20 gadiem noticis ar romantiskās filmas zvaigznēm
Pirms vairāk nekā divām desmitgadēm filma “Piezīmju grāmatiņa” kino skatītājiem dāvāja mīlasstāstu, kas palicis atmiņā uz ilgiem laikiem, un arī pēc visiem šiem gadiem tā joprojām liek skatītājiem ķerties pēc salvetēm.
Filma — Nikolasa Spārksa tāda paša nosaukuma bestsellera ekranizācija, ko režisējis Niks Kasavetess, — pirmizrādi piedzīvoja pirms 22 gadiem, 2004. gada 25. jūnijā. Pasaules kinoteātros tā nopelnīja vairāk nekā 118 miljonus ASV dolāru.
“Piezīmju grāmatiņa” ir stāsts par jaunieša un meitenes attiecībām, kuri nāk no dažādiem sociālajiem slāņiem un dzīvo Dienvidkarolīnā. Noa un Ellija kopā pavadīja neaizmirstamu vasaru, līdz viņus sākumā šķīra vecāki, bet vēlāk Otrais pasaules karš. Pēc kara viss mainījās: Ellija saderinājās ar veiksmīgu uzņēmēju, bet Noa dzīvoja vienatnē ar savām atmiņām senajā mājā, kuru viņam izdevās atjaunot. Kad Ellija par to izlasīja vietējā avīzē, viņa saprata: viņai ir jāatrod Noa un beidzot jāizlemj viņu mīlestības liktenis.
Tolaik Reičelas Makadamsas un Raiena Goslinga nenoliedzamā ķīmija uz ekrāna pārauga arī īstās attiecībās. Abu romāns ilga tikai divus gadus, taču Goslings savulaik atzina, ka Makadamsa bijusi “viena no viņa dzīves lielajām mīlestībām”.
“Cilvēki dara pāri gan Reičelai, gan man, pieņemot, ka mēs bijām kaut kas līdzīgs tiem cilvēkiem tajā filmā,” viņš sacīja. “Reičelas un mans mīlasstāsts bija daudz romantiskāks par to.”
Tagad abi aktieri ir laimīgi ilgstošās attiecībās un izveidojuši katrs savu ģimeni. Lūk, kas jāzina par to, kur šobrīd ir filmas “Piezīmju grāmatiņa” aktieri.