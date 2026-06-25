“True Blood” zvaigzne Džo Manganiello gandrīz desmit gadus slēpa cīņu ar nāvējošu slimību
Seriāla “True Blood” aktieris Džo Manganiello atklājis vairāk par satraucošo cīņu ar veselības problēmām, kuru viņš gandrīz desmit gadus turēja noslēpumā.
Seriāla “True Blood” un filmas “Maģiskais Maiks” zvaigzne “Instagram” video sacīja, ka viņš “klusībā cieta, cīnoties ar nāvējošu, noslēpumainu slimību”, par kuru bija pastāstījis tikai nelielam tuvāko cilvēku lokam. Viņš atcerējās, ka apmeklējis “labākos ārstus pasaulē”, kuri, pēc viņa teiktā, nespēja saprast, kas izraisījis viņa stāvokli.
“Visi viņu mēģinājumi to ārstēt ar spēcīgām bioloģiskām zālēm tikai saasināja manus simptomus un pēc tam atvēra durvis veselam klāstam brutālu blakņu, kas mani mocīja gadiem ilgi,” sacīja Manganiello.
“Un tad, mēģinot iegūt sev vairāk laika,” viņš turpināja, “man tika veiktas ļoti nopietnas operācijas un procedūras, kas sakropļoja daļas mana ķermeņa un reizēm atstāja mani tik vāju, ka es nespēju piecelties kājās vai paiet.”
Filmas “Maģiskais Maiks” aktieris, kuram ir 49 gadi, arī atklāja, ka mēnešiem ilgi bijis “stipri sazāļots, vienlaikus pārciešot mokošas hronisku sāpju lēkmes”. Viņš norādīja, ka viņa gaidāmie memuāri “Bloodlines”, kas iznāks 13. oktobrī, dokumentē viņa desmit gadus ilgos atbilžu meklējumus, kā arī dziļu ielūkošanos viņa ģimenes vēsturē.
“Varbūt tas, kas ar mani notika, nebija nejaušība,” viņš pauda. “Un, lai es varētu izveseļoties, manam prātam, ķermenim un garam bija jāsaskaņojas, un man bija jākļūst atvērtam pret patiešām radikālām un netradicionālām tehnikām un idejām, kas atrodas ārpus Rietumu medicīnas robežām.”
Manganiello dalījās arī ar atbalsta vēstījumu tiem, kuri, iespējams, piedzīvo līdzīgu situāciju. “Ja tu esi tur ārā un ciet, pastāv cerība,” viņš sacīja.
Grāmatas “Bloodlines” aprakstā Manganiello atklāj, ka viņš saskārās ar “autoimūnu slimību lavīnu”, kas skāra viņa vairogdziedzeri, gremošanas sistēmu, ādu, plaušas un acis.
Septiņu gadu laikā, kā viņš atklāja, viņš piedzīvoja “hroniskas sāpes, dzīvību glābjošu orgāna amputāciju, eksistenciālu krīzi un ilgstošu cīņu par izdzīvošanu, kurā ārstiem bija maz atbilžu un nebija skaidra izskaidrojuma”.
Galu galā Manganiello pievērsās alternatīvajai medicīnai — “šamaņiem, pagānu rituāliem, senajiem mītiem, sen zudušiem ģimenes dokumentiem un savas garīguma izjūtas atdzimšanai” —, lai palīdzētu ārstēt savu slimību.
Vienlaikus aktieris nav atklājis, kuros gados norisinājās viņa cīņa ar veselības problēmām.
Iepriekš viņš bija precējies ar aktrisi Sofiju Vergaru, kurai ir 53 gadi. Viņu laulība ilga no 2015. līdz 2024. gadam. Seriāla “Modern Family” zvaigzne 2024. gada janvārī sacīja, ka abi izšķīrās, jo viņa nevēlējās ar viņu bērnus un kļūt par “vecu mammu”.
Tagad Manganiello ir saderinājies ar aktrisi Keitlinu O’Konoru, kurai ir 36 gadi. Pāris par saderināšanos paziņoja pagājušā gada oktobrī.