Princis Harijs ar Meganu un bērniem gatavojas atgriezties Lielbritānijā; izlīgums ar Viljamu nav gaidāms
Princis Harijs jūlijā dosies uz Apvienoto Karalisti, un šoreiz tiek sagaidīts, ka viņš līdzi ņems arī savu sievu Meganu Mārklu un abus viņu mazos bērnus — princi Ārčiju un princesi Lilibetu.
Tā būs pirmā reize četru gadu laikā, kad Saseksas hercogs, kurš dzīvo Kalifornijā, atgriezīsies savā dzimtenē kopā ar sievu un bērniem. Saseksas pāris plāno šķērsot Atlantijas okeānu, lai piedalītos pasākumos, kas veltīti viena gada atskaites sākumam līdz “Invictus Games Birmingham 2027”.
Dens Veikfords, iknedēļas popkultūras jaunumu izdevuma “Celebrity Intelligence” dibinātājs, par šo pārsteidzošo vizīti ir runājis ar labi informētiem avotiem.
Veikfords sacīja, ka karaliskās ģimenes vērotājiem nevajadzētu aizturēt elpu, gaidot “pilnīgu izlīgumu ar ģimeni”.
“Tas ir neliels atkusnis un labs sākums,” viņš sacīja. “[Harijs] netiksies ar Viljamu. Es to vispār nespēju iedomāties. Kā ziņots, Harijs vēlas, lai [karalis] Čārlzs pavadītu laiku ar Ārčiju un Lilibetu, un viņš to ir aktīvi centies panākt. Un, spriežot pēc sarunām ar cilvēkiem, kas ir tuvu šai situācijai, es domāju, ka tas, visticamāk, notiks.”
“Tikšanās ar Viljamu un Ketrīnu ir ārkārtīgi maz ticama,” brīdināja Veikfords. “Karalis ir durvis, kas varētu atvērties, bet Velsas ģimenes mājsaimniecība šobrīd ir pilnībā aizslēgta. [Viljama] nostāja nav mainījusies, un viņi neorganizētu tikšanos ar Hariju un Meganu ārpus oficiāla publiska pasākuma. Un es pat nedomāju, ka arī tas notiks. Tā ir daudz stingrāka līnija nekā Čārlza pusē.”
Čārlzs, kuram ir 77 gadi, esot piedāvājis jaunākajam dēlam un viņa ģimenei apmešanās vietu kādā no karaliskajiem īpašumiem. Uz šo piedāvājumu atbilde vēl nav saņemta. Iepriekš monarhs Harijam piedāvāja apmesties Bekingemas pilī, taču Saseksas hercogs no tā atteicās.
Veikfords sacīja, ka avoti norādījuši — Čārlzs, kurš vēlas pavadīt laiku ar saviem mazbērniem, varētu būt gatavs segt ģimenes drošības izmaksas viņu uzturēšanās laikā Apvienotajā Karalistē. Tomēr “cilvēki šobrīd to oficiāli neapstiprina”.
“Harijs pārbauda, vai atgriešanās ar klātbūtni Apvienotajā Karalistē atkal ir ilgtspējīga, un 10. jūlijs ir šis izmēģinājuma brauciens,” sacīja Veikfords. “Vai tas kļūs par pirmo no daudziem braucieniem — šāda frāze tiek lietota šīs situācijas kontekstā — pilnībā būs atkarīgs no tā, kā Čārlzs to risinās un vai Viljams turpinās ieturēt distanci. Viljama nostāja ir tikpat stingra kā līdz šim, un izskatās, ka tā ir pastāvīga.”
Ja Harijs un viņa ģimene apmetīsies karaliskā rezidencē, tas pats par sevi nenozīmēs drošības nodrošinājumu, jo šādus lēmumus pieņem Iekšlietu ministrija. Pāris zaudēja nodokļu maksātāju finansētu policijas apsardzi, kad 2020. gadā atkāpās no vecāko karaliskās ģimenes locekļu pienākumiem. Harijs ir tiesā cīnījies par šīs drošības atjaunošanu, norādot uz bažām par savas sievas un bērnu drošību, vēstīja izdevums.
Pašlaik nav apstiprinātu plānu par karaļa un viņa dēla atkalapvienošanos. Abi iepriekš ir tikušies Harija vizīšu laikā, kad viņš Apvienotajā Karalistē ieradās viens.
Tēvs un dēls pēdējo reizi satikās 2025. gada septembrī karaļa Londonas rezidencē, kur viņiem bija privāta 55 minūšu tikšanās. Tā bija viņu pirmā klātienes tikšanās 19 mēnešu laikā. Tajā laikā Harijs atradās Apvienotajā Karalistē, lai piedalītos “WellChild Awards” un “Invictus Games” pasākumos.
“Man šķiet, ka karalis patiesi vēlas pavadīt laiku ar Ārčiju un Lili, jo šādu iespēju ir bijis ļoti maz,” sacīja raidījuma “Kinsey Schofield Unfiltered” vadītāja Kinsija Šofīlda.
“Es arī jūtu līdzi karalim viņa vēža diagnozes dēļ. Mazbērni mēdz mīkstināt pat vissarežģītākos ģimenes strīdus. Čārlzs vēlas mieru ar savu dēlu. Vai viņš vēlas pilnīgu uzticības atjaunošanu — tas jau ir cits jautājums. Uzticība un izlīgums nav viens un tas pats. Harija grāmata “Liekais” pret ģimeni bija īpaši indīga un radīja daudz sāpju.”
Veikfords sacīja, ka Viljams atsakās mainīt savu nostāju attiecībā pret atsvešināto brāli.
“Viņš, iespējams, būtu varējis paciest kritiku par sevi, ko Harijs rakstīja grāmatā “Liekais”, bet viņš nevar pārdzīvot to, cik daudz sāpju tas nodarīja viņa sievai,” apgalvoja Veikfords.
“Kāds pils avots “Celebrity Intelligence” skaidri sacīja, ka Viljams bija nikns un īpaši sāpināts par to, kas tika teikts par Ketrīnu. Tāpēc šīs attiecības… viņam tās ir beigušās. Viņam ir gana šīs drāmas.”
Veikfords norādīja, ka Velsas princesei piemīt īpaša spēja pamudināt Viljamu piekāpties. Tomēr “viņa pati ir saplosīta starp jūtām”. “Viņai patīk doma par to, ka šie brāļi varētu sarunāties viens ar otru, taču Harijs viņu ir sāpinājis,” apgalvoja Veikfords.
Britu karaliskās ģimenes eksperte Hilarija Fordviča apgalvoja, ka Viljams ir “nikns” par Harija un Meganas atgriešanos un ka viņš ar Čārlzu ir iesaistīts domstarpībās par pāra vietu karaliskajā ģimenē. Citi karaliskie komentētāji gan ir norādījuši, ka, lai arī spriedze saglabājas, jebkādu pašreizējo domstarpību apmērs starp tēvu un dēlu publiski nav apstiprināts.
“Tie, kas ir tuvu abām pusēm, to raksturojuši kā viņu attiecību nonākšanu “ļoti zemā punktā”,” sacīja Fordviča.
Fordviča apgalvoja, ka, lai gan karalis joprojām ir atvērts izlīgumam kā “piedodošs kristietis”, Viljams uzskata, ka Harija un Meganas atgriešanās karaliskajai ģimenei varētu radīt tikai vēl lielāku spriedzi.
“Čārlzs ir ļoti labsirdīgs, uz ģimeni orientēts cilvēks, kurš vēlas redzēt savus mazbērnus un, domājams, spēlēt kādu lomu viņu dzīvē,” sacīja karaliskās ģimenes komentētājs Ians Pelhems Tērners. “Viņš arī vēlas radīt vidi, kurā Megana justos ērti atgriezties. [Taču] mums tiek stāstīts, ka Viljams par to visu ir nikns.”
Šofīlda tam piekrita, sakot: “Šķiet, princis Viljams un karalis Čārlzs šo situāciju uztver no atšķirīgiem skatpunktiem. Čārlzs domā kā tēvs un vectēvs. Viljams domā kā nākamais karalis. Čārlzs varētu būt gatavs no jauna atvērt ģimenes sarunas, kamēr Viljams joprojām koncentrējas uz institūcijas un sev tuvāko cilvēku aizsardzību.”
“Princis Viljams gadiem ir vērojis, kā privātas ģimenes lietas kļūst par pasaules mēroga virsrakstiem,” sacīja Šofīlda. “No viņa skatpunkta kaitējums neaprobežojās tikai ar Harija memuāriem vai Netflix seriālu. Viņa sieva tika ierauta šajā skandālā… Princis Viljams ir pazīstams ar to, ka ļoti aizsargā Ketrīnu, un es domāju, ka daudzi nenovērtē, cik daudz aizvainojuma joprojām ir palicis par to, kas viņai bija jāpārcieš, īpaši laikā, kad viņa saskārās ar savām veselības problēmām.”
Tērners arī apgalvoja, ka Vindzoru namā pastāv bažas, ka slepenas sarunas varētu tikt nopludinātas presei. Tomēr Veikfords uzskata, ka Harijs, iespējams, savu mācību jau ir guvis.
Avoti “Celebrity Intelligence” arī stāstījuši, ka Megana ļoti vēlas, lai bērniem būtu karaliskā izcelsmes līnija un saikne ar karalisko ģimeni. “Un viņa arī vēlas, lai Harijs būtu laimīgs. Harijs vēlas, lai viņa bērniem būtu saikne ar ģimeni. Acīmredzot šī situācija viņai pagātnē ir radījusi daudz sāpju. Taču viņa vēlas atbalstīt Hariju.”
Veikfords prognozēja, ka reakcijas būs dalītas, kad Saseksas pāris ieradīsies. Taču Harijam viņa ģimenes drošība joprojām būs galvenā prioritāte.
“Pret Hariju joprojām ir ļoti daudz simpātiju, un Harijs joprojām ir mīlēts, lai gan briti jūtas mazliet viņa nodoti. Taču attieksme pret Meganu ir ārkārtīgi sarežģīta. Aptaujas rāda, ka viņas popularitāte Lielbritānijā joprojām ir zema. Tāpēc drošības jautājums ir tik svarīgs. Lai tur būtu drošība. Viņa ir saņēmusi ļoti nopietnus draudus. Nodrošināt pienācīgu drošību ir galvenā prioritāte.”