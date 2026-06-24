Jāņa Skaņa 75 gadu jubileja Druvienā
Iemīļotais aktieris Jānis Skanis savu 75 gadu jubileju ir nosvinējis ar patiesu vērienu, piepildot sen lolotu mūža sapni – vēlreiz ...
FOTO: stāvovācijas un aizkustinājuma asaras: Druvienā grandiozi nosvin aktiera Jāņa Skaņa 75 gadu jubileju
Iemīļotais aktieris Jānis Skanis savu 75 gadu jubileju ir nosvinējis ar patiesu vērienu, piepildot sen lolotu mūža sapni – vēlreiz atveidot Ābrama lomu iestudējumā "Skroderdienas Silmačos" leģendārajā Druvienas brīvdabas estrādē.
Līgo svētku priekšvakarā, 23. jūnijā, iestudējuma "Skroderdienas Silmačos" noslēguma izrāde izvērtās par emocionālu un grandiozu notikumu, ko pavadīja vētrainas stāvovācijas, skatītāju tūkstoši un pat Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča klātbūtne.
Kā atklāj iestudējuma producents Juris Millers, šī gada izrādei ir īpaša, pat trīskārša nozīme. "Šogad aprit 125 gadi, kopš Rūdolfs Blaumanis sarakstīja “Skroderdienas Silmačos”, 40 gadi, kopš pirmā brīvdabas lieluzveduma Druvienas “Silmačos”, un 75 gadi, kopš dzimis aktieris Jānis Skanis," stāsta Millers. Tieši tādēļ visa radošā komanda šo iestudējumu apzināti veidoja kā Skaņa jubilejas benefices noslēgumu, dodot iespēju māksliniekam Druvienā atkal atveidot sev tik ļoti tuvo un skatītāju iemīļoto Ābrama lomu.
Izrādes režisore Laila Kirmuška neslēpj gandarījumu par skatītāju milzīgo atsaucību: "Šogad skatītājiem bija iespēja izvēlēties starp vairākiem šīs lugas iestudējumiem, ko piedāvāja dažādi teātri. Tādēļ mēs centāmies Rūdolfa Blaumaņa darbā meklēt gan latvisko humoru un dzīvesziņu, gan ielūkoties galveno varoņu dvēselēs, sekojot mīlas stāsta negaidītajiem pavērsieniem." Režisore ar lepnumu piebilst, ka ikvienā turnejas izrādē, tostarp emocionālajā noslēgumā Druvienā, aktieri tika atalgoti ar neviltotām stāvovācijām.
Iestudējuma krāšņumu un dinamiku nodrošināja spēcīga profesionāļu komanda – horeogrāfe Sanita Misika, māksliniece Linda Oše un muzikālais vadītājs Valdis Zilveris. Uz skatuves kāpa talantīgs aktieru ansamblis: Aija Dzērve, Juris Jope, Ieva Sutugova, Elīna Bojarkina, Laila un Jānis Kirmuškas, Zigurds Neimanis, Ruta Vītiņa, Zane Burnicka un daudzi citi. Izrādi īpaši kuplināja arī jaunie dejotāji, Latvijas Jaunatnes teātra bērnu un jauniešu studijas audzēkņi, kā arī vietējo novadu amatierkolektīvi, radot patiesu tautas svētku kopības sajūtu.
Izrādes izskaņa izvērtās īpaši sirsnīga un pārsteigumiem bagāta – klātesošie skatītāji un kori gaviļnieku Jāni Skani sveica ar skanīgām dziesmām, savukārt Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Mazūrs aktierim pasniedza īpaši sarūpētu un Jāņu laikam atbilstošu dāvanu – pamatīgu alus mucu.