Operdziedātāja Brigita Reisone rudenī sāks strādāt skolā
Operdziedātāja Brigita Reisone šoruden sāks strādāt par mūzikas skolotāju Rīgas Dārzciema vidusskolā.
Kā vēsta žurnāls "Kas Jauns", mācību iestādē Reisone darbosies pirmo reizi dzīvē, tomēr pedagoģiskā darba pieredze viņai jau ir. Brigita pasniedz individuālās vokālās nodarbības dažāda vecuma cilvēkiem, kā arī sadarbojas ar diviem koriem: “Korī "Maska" biju visu aizvadīto sezonu, bet pēdējo pussezonu vēl pieņēmu klāt kori "Pa saulei". Tāpēc pedagoģiskais darbs man nav svešs. Jebkurš atskaņotājmākslinieks, kas pabeidz bakalauru un tālāk jau arī maģistra grādu, var arī par pedagogu strādāt Mūzikas akadēmijā.”
Ieejot jaunajā darba vietā un tiekoties ar Rīgas Dārzciema vidusskolas vadību un jaunajiem kolēģiem, operdziedātāja sapratusi, ka šī skola būs īstā, jo tā atstājusi veselīgu un gaišu atmosfēru, kur primārais ir skolēns.
“Kad braucu uz tikšanos ar skolas direktori, vēl nebiju īsti pārliecināta, vai man tas patiks. Man ir viens "Skolas somas" projekts, kurā piedalos, un ar skolēniem esmu ļoti daudz sastapusies dažādās Latvijas skolās un nostūros. Man bija ļoti būtiski, kā jutīšos jaunajā vidē, un es jutos ļoti labi. Sapratu, ka tā būs mana jaunā darbavieta. Skolā strādāšu uz pusslodzi. Pasniegšu mūziku un mūzikas radošo pulciņu 6. un 7. klašu skolēniem.
Man pašai jau drīz būs 30 gadu, tāpēc īsti neesmu lietas kursā, ar ko nodarbojas jaunieši. Bet gan jau viņus iepazīšu.
Man galvenais ir pievērst skolēnus plašākam skatījumam. Esmu ieinteresēta darba procesā, kā skolēnam, kas speciāli nenāk mācīties mūziku, jo tā ir daļa no mācību programmas, paplašināt pasaules skatījumu. Esmu pārliecinājusies, ka tikpat talantīgi un spējīgi jaunieši nāk arī no mikrorajoniem un nav tā, ka ir tikai kaut kādas labās un sliktās skolas,” par jauno darba cēlienu aizdomājas operdziedātāja. Paralēli jaunajiem pienākumiem viņa turpinās arī pievērsties savai sirdslietai – dziedāšanai. Šovasar viņa iecerējusi radīt savu oriģinālmūziku.