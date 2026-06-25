Bijušais basketbolists Žanis Peiners kļuvis par pilna laika tēti
Bijušais basketbolists un uzņēmējs Žanis Peiners šovasar būs pilna laika tētis, jo abi ar sievu, digitālā satura veidotāju Alīnu Peineri, pilnībā nodevušies bērnu audzināšanai.
Pāris savas ģimenes mājas iekārtojuši Rīgā. Peineru pirmais bērns dēls Amari pasaulē nāca 2024. gada 27. jūnijā Rīgas Dzemdību namā, bet meita Naomi pašlaik ir tikai četrus ar pusi mēnešus veca. Alīna atklāj – ir forši, ka bērniņi pasaulē nākuši ar nelielu gadu starpību, tomēr viegli neesot, jo vecākiem tas ir liels izaicinājums. Brālis Amari jaunāko māsu Naomi pieņēmis no pirmās dienas. “Mēs cenšamies pareizi iemācīt un parādīt, kā jāizturas pret māsu. Un viņš pret māsu izturas ļoti mīļi,” piebilst Alīna.
Žanis Peiners sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" pastāsta, ka ir pilna laika tētis no rīta līdz vakaram: “Tagad ļoti minimāli strādāju, jo reāli esmu pilna laika tētis. Tā kā mums ir aukle, tad vienreiz nedēļā ar sievu cenšamies kaut kur iziet ārpus mājas. Meitiņa vēl ir ļoti maza un sieva viņu baro ar krūti, tāpēc ņemam viņu sev visur līdzi. Bērnus mums palīdz pieskatīt arī Alīnas mamma un māsa, kas bieži vien atbrauc ciemos. Dēls arī iet bērnudārzā.”
Tā precējās Žanis un Alīna Peineri
Jāvārdu viens otram 2021. gada 17. jūlijā teica basketbolists Žanis Peiners un kādreizējā skaistumkaraliene, tagad kāzu tērpu dizainere Alīna Matvejeva. ...
Pēc astoņus gadus ilgas kopābūšanas Žanis ar savu izredzēto Alīnu par laulātu pāri kļuva 2021. gada 17. jūlijā, sarīkodami vienas no vērienīgākajām kāzām, kas tovasar norisinājās Latvijā. Sākumā viņi sarakstījās Rēzeknes dzimtsarakstu nodaļā, bet skaistais notikums bija Silenē uz meža ceļa, netālu no viesu nama "Silene Resort &SPA", kur norisinājās svinības. Turpat uz ceļa bija uzsliets improvizēts altāris arkas formā. “Bija milzīgs gandarījums, ka tādā nekurienē paši uzbūrām savu kāzu vietu,” prieku pauda jaunais pāris, uz kuru precībām NBA zvaigzne Kristaps Porziņģis ieradās, atlidodams ar helikopteru.