"Es vienkārši negribu būt garlaicīgs!" Kaspars Zvīgulis - aktieris ar viesmīļa dvēseli
Kaspars Zvīgulis šobrīd dzīvo laikā, ko pats sauc par pārmaiņu posmu. Pēdējos gados viņa dzīve krietni mainījusies, kopš 2022. gada beigās aizgāja no Nacionālā teātra štata, vairāk pievērsies kino, paralēli studējis un kļuvis arī par restorāna līdzīpašnieku. Un joprojām turpina strādāt arī par viesmīli!
Restorāna stāsts Kaspara dzīvē sākās pavisam vienkārši – ar internetā ieraudzītu darba sludinājumu. Tobrīd viņš nemaz nedomāja, ka pēc dažiem gadiem šī vieta kļūs par tik būtisku viņa dzīves daļu. Viņš pamanījis, ka tiek meklēti viesmīļi, nolēmis pieteikties, jo šo profesiju apguvis jaunības gados. Restorāna "Fazenda" īpašniekus viņš jau pazina, vairāk nekā divdesmit gadu. Tieši tāpēc sākums bijis nedaudz neparasts. “Pirmais jautājums bija apmēram tāds: “Zvīguli, tu tagad nopietni?”” Kaspars sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" smejas, ka sākumā visi uz situāciju skatījušies nedaudz ar humoru.
Viesmīļa ādā aktieris iejuties ātri. Un gan ārvalstu, gan latviešu klienti viņam bieži jautājuši, vai viņš ir restorāna īpašnieks. Kaspars vienmēr atbildējis, ka nē, bet īpašnieki viņam ļaujot izturēties pret šo vietu tā, it kā tā būtu viņa paša. Šodien situācija ir mainījusies, jo Kaspars ir kļuvis par oficiālu "Fazenda" kapitāldaļu turētāju. Un joprojām ir arī viesmīlis, strādā gan Rīgas, gan Siguldas restorānā, apkalpo viesus un dara ikdienas darbus – tāpat kā iepriekš. Vienīgā atšķirība, ka pienākumu tagad ir kļuvis ievērojami vairāk: “Sākot ar grīdu mazgāšanu un beidzot ar rēķinu izrakstīšanu.” Tāpat viņš mierīgi var paņemt augstspiediena mazgātāju un vairākas stundas tīrīt terasi.
Uz darba interviju ar suni
Kaspara dzīvē īpaša vieta ir viņa sunim Bendžaminam. Viņš neslēpj, ka abu satikšanās bijusi īsta likteņa dāvana. “Draugiem biju pateicis, ka gribētu suni, kuru varētu visur ņemt līdzi,” viņš atceras. Tomēr viņam vienmēr bijusi sajūta, ka šādām lietām nav jānotiek mākslīgi: “Es kaut kā vienmēr domāju, ka mans suns atnāks pats.” Kā izrādījās, bija tikai nedaudz jāpagaida: “Man bija četrdesmit gadu, kad tas notika.” Kādu dienu viņš saņēmis negaidītu ziņu: “Rīt deviņos brauc pakaļ savam sunim”. Tajā brīdī Kaspars vēl īsti neesot sapratis, kas notiek. Tieši tāpēc viņš arī šodien smejas, ka jūtas kā cilvēks, kurš vinnējis loterijā. “Es viņu nenopirku. Dzīve mūs vienkārši saveda kopā.” Divgadīgajam Bendžaminam toreiz bija nepieciešamas jaunas mājas, viņš dzīvoja kopā ar mammu un māsu, un “viņu tajās mājās bija kļuvis par daudz”.
“Es saku – dzīve man vienkārši iedeva ļoti lielu dāvanu,” bilst Kaspars, kas pat uz darba interviju restorānā ieradās ar suni. “Pateicu, ja Bendžaminu nepieņems darbā, arī es šeit nestrādāšu,” viņš smejoties atceras. Tagad abi kļuvuši gandrīz nešķirami, nav tādas dienas, kurās suņa nebūtu Kasparam līdzi uz darbu.
“Man vienmēr gribējies atšķirties”
Kasparu vienmēr saistījusi iespēja izcelties, nebūt tādam kā visi pārējie. Viņš neslēpj, ka vēlme atšķirties viņam bijusi jau kopš jaunības: “Man nekad nav paticis saplūst ar masu.” Aktieris smejas, ka vēl skolā viņam paticis eksperimentēt ar savu tēlu. Pat vidusskolas izlaidumā ieradies ar zilām skropstām. Vēlāk tēlā bieži parādījušies dažādi aksesuāri – pulksteņi, ķēdes, aproces un spilgtākas detaļas. “Man vienkārši patīk spēlēties ar vizuālo tēlu.” Kaspars gan uzreiz piebilst, ka apkārtējiem reizēm šķitis, ka tie ir dārgi dizaina priekšmeti, taču patiesībā tā tas nav. “Visi mani aksesuāri parasti ir ļoti lēti, jo tad nav žēl tos salauzt vai pazaudēt.” Un viņam vienmēr paticis pievienot tēlam kādu pamanāmāku detaļu: “Ja visi ir melni vai pelēki, tad man gribas kaut ko spilgtāku.” Arī tetovējumi viņam ir svarīga pašizpausmes daļa. “Tie visi ir kaut kādi mani dzīves posmi.” Tomēr viņš uzsver, tā nekad nav bijusi vēlme šokēt citus. “Es vienkārši negribu būt garlaicīgs,” tā Zvīgulis.
Meita, ģimene un dzīves vērtības
Runājot par ģimeni un personīgo dzīvi, Kaspars atzīst, ka gadu gaitā mainījušās ne tik daudz vērtības, cik izpratne par tām. Agrāk aktieris diezgan kategoriski izteicās, ka tradicionāla ģimenes dzīve viņu vairs neinteresē, taču šodien uz to raugās daudz mierīgāk. “Ne jau vērtības mainās. Mainās izpratne par tām,” saka Kaspars. Pēc šķiršanās no aktrises Sandras Kļaviņas 2011. gadā abu meita Žanete, desmit gadu veca, palika dzīvot pie mammas. Par savu privāto dzīvi Kaspars joprojām runā piesardzīgi, tomēr neslēpj – ar gadiem cilvēks nogurst no nepārtrauktās kustības. “Cilvēks vienā brīdī piekūst skriet. Tad vairs negribas vienam pašam sēdēt pie televizora.” Īpaša vieta viņa dzīvē joprojām ir meitai. “Viņa man ir brīnišķīga!”
Kaspars Zvīgulis ar meitu Žaneti filmas "Wild East. Kur vedīs ceļš" pirmizrādē
Aktieris Kaspars Zvīgulis ar meitu Žaneti filmas "Wild East. Kur vedīs ceļš" pirmizrādē 2021. gada oktobrī.
Kuriozi viesmīļa darbā
Lai gan no malas viesmīļa darbs var šķist vienkāršs – pieņemt pasūtījumu, atnest ēdienu un pasmaidīt –, Kaspars smejas, ka realitātē tas ir daudz sarežģītāk. Un pa šiem gadiem paspējis piedzīvot gandrīz visu iespējamo. “Esmu pieļāvis visas kļūdas,” viņš atzīst. Ir gadījies aizmirst pasūtījumus, sajaukt galdiņus un nonākt neveiklās situācijās. Reiz viņš pat nejauši aplējis viesi. “Tie ir brīži, kad gribētu vienkārši pazust,” viņš smejas.
Tomēr Kaspars uzskata, ka darbā ar cilvēkiem svarīgākais nav ideāla precizitāte, bet gan spēja sajust situāciju un reaģēt: “Tā savā ziņā arī ir mana profesija – vērot cilvēkus.” Viņš atzīst, ka aktiera profesija šajā darbā ļoti palīdz. Ikdienā, apkalpojot viesus, nepietiek tikai atnest ēdienu vai dzērienus, jo jāmāk saprast, ko cilvēks konkrētajā brīdī vēlas. “Ir cilvēki, kuri grib parunāties, bet ir, kurus vajag vienkārši atstāt mierā.” Tieši šī cilvēku vērošana un sajūtu nolasīšana esot viena no interesantākajām darba daļām. “Par laimi, man arī pēc kļūdām atstāj dzeramnaudu,” viņš palepojas.
Studijas un jauni mērķi
Kaspars paralēli pievērsies arī studijām. Viņš mācījies Latvijas Kultūras akadēmijas maģistrantūras programmā audiovizuālajā un skatuves mākslā, taču šobrīd studijas iepauzējis. Viņa interese gan nav bijusi saistīta ar vēlmi kļūt par režisoru. Daudz vairāk viņu interesē jautājums par pašu profesiju un tās attīstību. “Es gribu saprast, kas aktiera profesija ir šodien.” Kaspars vēlas saprast, vai metodes, pēc kurām aktierus mācīja iepriekšējās paaudzēs, joprojām darbojas mūsdienās. “Vai nav mainījušies cilvēki? Vai nav mainījusies domāšana?” Viņš neslēpj, ka teorētiskā puse viņam nav pati vieglākā. “Tas, ko šodienas students var uzrakstīt divās dienās, man reizēm aizņem divas nedēļas.” Tomēr viņš atzīst – vēlme mācīties, meklēt un saprast nekur nav pazudusi.