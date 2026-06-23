Lasvegasas kazino tūrists ar sīknaudu kļūst par multimiljonāru
Kāds tūrists dažu minūšu laikā kļuvis par multimiljonāru, ar nieka pieciem dolāriem izmēģinot laimi Lasvegasas kazino.
TEN. MILLION. DOLLARS. 💰🎰 That's not a typo.— Westgate Las Vegas (@WestgateVegas) June 16, 2026
One lucky winner turned a $5 bet into a $10,292,912.32 IGT Megabucks™ jackpot this morning at Westgate Las Vegas while playing Megabucks™ Wolf Run Eclipse™.
Congratulations to our newest multimillionaire. Around here, winners… pic.twitter.com/qZ3nmZi610
Lasvegasas “Westgate Las Vegas Resort & Casino” apmeklējušais tūrists no ASV Džordžijas štata Atlantas pagājušajā nedēļā laimēja kopumā nepilnus 10,3 miljonus dolārus, pie “IGT Megabucks Wolf Run Eclipse” spēļu automāta pavadot nieka trīs minūtes. Veiksminieka personība netiek atklāta, vēsta “People”.
Šis laimests ir viens no lielākajiem spēļu automātu džekpotiem, kāds jebkad izmaksāts šajā kazino. “Lasvegasa ir veidota no neaizmirstamiem mirkļiem, un grūti iedomāties vēl neaizmirstamāku notikumu par 5 dolāru pārvēršanu vairāk nekā 10 miljonos,” laimētāju apsveica kazino prezidente un ģenerāldirektore Kami Kristensena.
Lai arī šis laimests ir iespaidīgs, tas nav pirmais gadījums pēdējo mēnešu laikā, kad Lasvegasas viesis ar nelielu likmi laimē pasakainu bagātību. Pagājušā gada novembrī cits viesis kazino “Resorts World Las Vegas” laimēja vairāk nekā 11 miljonus dolāru, apmēram 15 minūtes spēlējot “IGT Megabucks Mega Vault” automātā. Tas bija pirmais “Megabucks” džekpots kazino vēsturē. Savukārt decembrī kazino “Fontainebleau Las Vegas” cits veiksminieks spēļu automātā ar 25 dolāru likmi laimēja 1,15 miljonus dolāru.