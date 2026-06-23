Topošā Beļģijas karaliene sper nākamo soli ceļā uz troni
Beļģijas troņmantniece princese Elizabete spērusi vēl vienu nozīmīgu soli ceļā uz troni, pirmo reizi patstāvīgi uzņemoties svarīgu diplomātisku lomu valsts vizītes laikā.
24 gadus vecā princese 20. jūnijā bija pirmā Beļģijas karaļnama pārstāve, kas Brimilas lidostā sagaidīja Japānas imperatoru Naruhito un imperatori Masako viņu valsts vizītes sākumā. Šī bija pirmā reize, kad troņmantniece viena pati uzņēmās šādu diplomātisku pienākumu.
Vizītes laikā Elizabete sveica Japānas imperatoru pāri, bet vēlāk pievienojās saviem vecākiem – karalim Filipam un karalienei Matildei –, kā arī trim jaunākajiem brāļiem un māsai oficiālajā ģimenes fotografēšanās ceremonijā Sjernjonas pilī.
Jaunais pienākums seko neilgi pēc cita nozīmīga notikuma princeses dzīvē. Maija beigās Elizabete absolvēja Hārvarda Universitātes Kenedija skolu, iegūstot maģistra grādu valsts pārvaldē. Pirms tam viņa Oksfordas Universitātē ieguva bakalaura grādu vēsturē un politikā.
Kad pēc tēva valdīšanas beigām Elizabete kāps Beļģijas tronī, viņa kļūs par pirmo sievieti valsts vēsturē, kas valdīs valstī kā karaliene. To nodrošināja jau pirms viņas dzimšanas pieņemtās izmaiņas troņmantniecības kārtībā, kas paredz vienādas tiesības mantot troni neatkarīgi no dzimuma.
Intervijā laikrakstam "HNL" princese atzina, ka apzinās sava nākotnes statusa vēsturisko nozīmi. "Tas patiešām ir pirmais šāds gadījums, tādēļ tas ir vēsturiski nozīmīgs. Tas nozīmē arī to, ka iepriekš nav bijušas Beļģijas valdošās karalienes, uz kuru man raudzīties kā piemēru. Tas ir izaicinājums," sacīja Elizabete.
Vienlaikus viņa uzsvēra, ka nevēlas, lai viņu vērtētu tikai pēc dzimuma. Troņmantniece arī atklāja, ka viņu nebaida skaidri iezīmētais dzīves ceļš. "Patiesībā es priecājos, ka zinu, ko darīšu visu atlikušo dzīvi. Daudzi cilvēki dzīvo neziņā. Un ir zināms skaistums tajā, ka zini – kur atrodas tavs ceļš, un kur tas tevi ved."
Elizabete nav vienīgā jaunās paaudzes Eiropas troņmantniece. Viņa uztur kontaktus arī ar Nīderlandes princesi Katarīnu-Amāliju un Norvēģijas princesi Ingrīdu Aleksandru, ar kurām sazinās kopīgā privātā sarakstē. "Mēs cita citu pazīstam jau ilgu laiku un laiku pa laikam tiekamies dažādos pasākumos," sacīja princese.
Runājot par sieviešu lomu Eiropas monarhijās, viņa norādīja, ka pārmaiņas notiek daudzviet. "Manā paaudzē ir vairākas sievietes troņmantnieces. Līdzīgas pārmaiņas vērojamas arī citās monarhijās. Mēs visas esam līdzīgā situācijā. Tas ir izaicinājums, ar kuru saskarsimies kopā."