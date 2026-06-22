VIDEO: “Eirovīzijas” uzvarētāja DARA negaidīti satiek Džokoviču - viņu kopīgā deja sajūsmina fanus
Reizēm spilgtākie slavenību mirkļi notiek pavisam nejauši. Tā gadījies arī Bulgārijas “Eirovīzijas 2026” uzvarētājai DARAI, kura negaidīti satikusi tenisa leģendu Novāku Džokoviču un viņa meitu.
DARA, kura 2026. gada maijā ar dziesmu “Bangaranga” atnesa Bulgārijai pirmo uzvaru “Eirovīzijā”, piedzīvojusi sirsnīgu mirkli kopā ar tenisa leģendu Novāku Džokoviču. Abi kopā ar Džokoviča meitu tika nofilmēti spontānā dejā, kas sajūsmināja abu zvaigžņu fanus. Video, ko DARA publicēja savos sociālajos tīklos, ātri piesaistīja plašu uzmanību.
Kopš triumfa 70. “Eirovīzijas” dziesmu konkursā Vīnē DARA bauda plašu atzinību un turpina nonākt uzmanības centrā. Viņas uzvaras dziesma “Bangaranga” ne tikai nodrošināja Bulgārijai vēsturisku panākumu, bet arī ieguva starptautisku atpazīstamību, padarot viņu par pirmo bulgāru mākslinieci, kas iekļuvusi prestižajā “Billboard Global 200” topā.
Tikšanās ar Novāku Džokoviču kļuvusi par vēl vienu spilgtu mirkli viņas pēc "Eirovīzijas" ceļā.