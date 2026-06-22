Princis Viljams dzimšanas dienā publicē sirsnīgu foto. Fani tajā pamana vienu dīvainību
Princis Viljams savā 44. dzimšanas dienā iepriecināja karaliskās ģimenes fanus ar sirsnīgu fotogrāfiju, kurā redzams kopā ar princesi Šarloti. Taču aizkustinošais kadrs ātri vien izraisīja jautājumus.
Kensingtonas pils dalījās ar jaunu fotogrāfiju, kurā troņa mantinieks redzams kopā ar savu meitu princesi Šarloti pēc “Trooping the Colour” ceremonijas. Fotogrāfijai bija pievienots paraksts: “Daudz laimes dzimšanas dienā un Tēva dienā labākajam tētim pasaulē! Mēs tevi ļoti mīlam.”
Ģimene pagājušajā nedēļas nogalē piedalījās “Trooping the Colour” ceremonijā, un sociālajos tīklos publicētais attēls uzņemts Kensingtonas pils dārzā pēc pasākuma. Viljams tajā redzams Velsas gvardes sarkanajā parādes formas tērpā — viņš ir šīs vienības pulkvedis –, bet Šarlote ģērbusies krēmkrāsas kleitā.
Komentāros fani neslēpa neizpratni par to, kāpēc attēlā redzama tikai Šarlote. “Man ļoti patīk šis ieraksts, bet kāpēc tikai Šarlote?” vaicāja kāds lietotājs platformā “X”, kamēr cits atzina, ka publicēt foto tikai ar vienu no bērniem šķiet “mazliet dīvaini”. Vēl kāds jautāja, kāpēc Kensingtonas pils nav izvēlējusies attēlu, kurā Viljams redzams kopā ar visiem trim bērniem.
Dzimšanas dienas nedēļā Velsas princis kopā ar sievu pirmo reizi kopš 2023. gada piedalījās “Royal Ascot” pasākumā.