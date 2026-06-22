Dzintaros atzīmē vasaras saulgriežus
FOTO: Ar muzikālu un daudzveidīgu programmu Dzintaros atzīmēti vasaras saulgrieži
21. jūnijā Jūrmalā sirsnīgā noskaņā tika svinēti vasaras saulgrieži, pulcējot lielus un mazus apmeklētājus ar daudzveidīgu svētku programmu - koncertu, radošām aktivitātēm, tirdziņu un saulrieta rituālu pie jūras.
Pie Dzintaru koncertzāles notika vainagu vīšanas meistarklase, kā arī darbojās mazais saulgriežu tirdziņš. Vakara kulminācijā Dzintaru koncertzālē izskanēja svētku koncerts, kurā piedalījās Jūrmalas un Latvijas apvienotais kokļu orķestris, Jūrmalas apvienotais koris, Jūrmalas tautas deju kolektīvi, kā arī solisti Madara Botmane, Jānis Apeinis, Jolanta Strikaite, Žoržs Siksna un pavadošā grupa Madara Kalniņa vadībā.
Svētku noskaņa turpinājās Dzintaru pludmalē, kur saulrietā notika uguns rituāla priekšnesums un uzstājās etnogrupa “Ogas”.
23. jūnijā līgotāji aicināti uz Kauguru pludmali (Kapteiņa Zolta ielas galā), kur plkst. 21.30 tiks iedegta jāņuguns. No plkst. 21.30 līdz 23.00 ar koncertprogrammu līgotājus priecēs grupa “Labvēlīgais tips”. Savukārt no plkst. 23.15 līdz pat plkst. 2.00 naktī līgošana jūras krastā turpināsies ballē kopā ar dīdžeju Grauzdiņu.