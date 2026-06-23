Ko vasarā darīs Latvijas sporta zvaigznes?
Kāds mācīsies spāņu valodu, kāds cer patiešām uz Spāniju arī aizbraukt, bet kāds brīvo laiku pavadīs tepat Latvijā. Kādi plāni šovasar ir pašmāju sporta ļaudīm?
Artūrs Rinkevičs mācīsies spāņu valodu un apceļos Latviju
Pludmales volejbolists Artūrs Rinkevičs šovasar izvirzījis vairākus personīgus mērķus.
Viens no tiem ir jaunas valodas apguve – sportists vēlas sākt mācīties spāņu valodu. Tāpat viņš nolēmis izmēģināt ko pilnīgi jaunu arī sportā – golfu, jo par to dzirdējis daudz labu atsauksmju no draugiem. Trešais mērķis saistīts ar ceļošanu tepat Latvijā. Rinkevičs vēlas apmeklēt vietas, kur līdz šim nav bijis, uzsverot, ka arī Latvijā vēl ir daudz neatklātu un interesantu galamērķu.
Anastasija Grigorjeva izvēlas dabu un ģimeni
Visu laiku titulētākajai Latvijas cīkstonei Anastasijai Grigorjevai šī vasara paies mierpilnākā un ģimeniskākā noskaņā. Pēc profesionālās karjeras beigšanas Grigorjeva izvēlas mierīgu atpūtu. Žurnālam "Kas Jauns" Anastasija atzīst, ka viens no šīs vasaras plāniem ir doties uz Ķemeru tīreli, lai izbaudītu dabu un mieru. Viņai patīkot izrauties no ikdienas steigas un pavadīt laiku svaigā gaisā. Esot plānots ne tikai izstaigāt dabas takas, bet arī izbaudīt saulainās dienas un kārtīgi pasauļoties, uzkrājot enerģiju nākamajiem izaicinājumiem.
Svarīga vieta šīs vasaras plānos ir arī ģimenei. Sportiste vēlas doties pārgājienos kopā ar bērniem, pavadot kvalitatīvu laiku dabā un radot jaunas kopīgas atmiņas. Kā zināms, Grigorjeva 2023. gada jūnijā pasaulē laida savu otro bērnu – meitiņu Miu, kuras tēvs ir viens no Latvijas vadošajiem cīkstoņiem Ivars Samušonoks. No iepriekšējām attiecībām ar cīkstoni un treneri Imantu Laganovski sportistei ir dēls Alans.
Elīna Ieva Bota ēdīs ogas un ceļos uz Spāniju
Milānas un Kortīnas ziemas olimpisko spēļu sudraba medaļas ieguvēja Elīna Ieva Bota, runājot par vasaras plāniem, atklāj, ka viens no lielākajiem notikumiem būs ceļojums uz Spāniju. Lai gan valstī viņa jau ir bijusi, šoreiz ceļojums tiek īpaši gaidīts kā iespēja atpūsties un pavadīt kvalitatīvu laiku kopā ar vīru – Pekinas olimpisko spēļu bronzas medaļnieku kamaniņu sportā Mārtiņu Botu.
“Man enerģiju vislabāk palīdz atjaunot laiks kopā ar ģimeni un draugiem,” viņa atklāj. Vēl viens vasaras prieks sportistei ir sezonas ogas. Elīna atzina, ka īpaši gaida ogu laiku, un smejoties piebilda, ka tās varētu ēst gandrīz katru dienu. Siguldā atrodas Botu ģimenes dārzs, kur vasarās netrūkst ne ogu, ne citu sezonas gardumu, piemēram, cūku pupu, kuras simboliski tiek vārītas vienu reizi gadā.
Anete Jēkabsone-Žogota sapņo par Barselonu
Bijusī Latvijas basketbola izlases līdere Anete Jēkabsone-Žogota pēc profesionālās sporta karjeras beigām izbauda pavisam citādu ikdienu – viņa sevi pilnībā velta ģimenei un būšanai kopā ar savām trim meitām. Anete atzīst, ka šobrīd viņas lielākais prieks ir mierpilna ģimenes dzīve un iespēja baudīt vienkāršus, bet īpašus vasaras mirkļus.
Viens no galamērķiem, kur basketboliste labprāt atgrieztos vēl un vēl, ir Barselona. Anete neslēpj, ka šī pilsēta viņai ir īpaši tuva un, ja vien būtu iespēja, viņa uz Barselonu dotos pat vairākas reizes gadā. Viņu aizrauj pilsētas atmosfēra, siltais klimats un iespēja nesteidzīgi baudīt gan arhitektūru, gan Vidusjūras noskaņu. Lielāko daļu vasaras Anete plāno pavadīt kopā ar ģimeni, izbaudot sauli un ūdens priekus. Viņa vēlas daudz peldēt un pēc iespējas vairāk laika būt ārā kopā ar vīru Edgaru un meitām – Patrīciju, kā arī dvīnēm Letīciju un Keitiju. Basketboliste uzsver, ka tieši kopīgi pavadītais laiks ir tas, kas vasaru padara īpašu.
Neiztrūkstoša vasaras sastāvdaļa Anetei ir arī ogas. Zemenes un avenes viņai visvairāk asociējas ar īstu Latvijas vasaru, bet, ciemojoties pie vecākiem, viņa nekad neatsakās arī no jāņogām. Tieši šādas vienkāršas lietas – ģimene, saule, peldes un svaigas ogas – bijušajai basketbolistei rada īsto vasaras sajūtu.
Aleksandrs Samoilovs brīvo laiku pavadīs Jūrmalā
Pludmales volejbolists Aleksandrs Samoilovs sporta karjeras laikā kopā ar ilggadējo pārinieku Jāni Šmēdiņu vairākas reizes izcīnījis medaļas Pasaules kausa posmos, uzvarējis Eiropas čempionātā un pārstāvējis Latviju olimpiskajās spēlēs. Runājot par plāniem, Samoilovs nedomājot bilst, ka šovasar viņam svarīgākais būs ģimene un ar to kopā pavadītais laiks. Viņš īpaši gaida bērnu pirmo peldēšanas nometni un cer, ka sports viņiem kļūs par neatņemamu ikdienas daļu.
“Es gribu, lai bērniem sports ieiet asinīs,” sacīja Samoilovs, piebilstot, ka ģimenē aktīvs dzīvesveids jau ir ikdiena. Aleksandrs pats pēc daudziem gadiem profesionālajā sportā un nepārtrauktiem ceļojumiem tagad daudz vairāk novērtē mierīgu vasaru Latvijā. Viņam patīkot izmantot katru iespēju aizbraukt uz Jūrmalu, pavadīt laiku pludmalē un izbaudīt aktīvu atpūtu kopā ar ģimeni.