Influenceres Intrishas un viņas mīļotā Viktora kāzas
Sociālo tīklu satura veidotāja Intrisha, īstajā vārdā Patrīcija Kaļiņina, apprecējusies ar savu mīļoto Viktoru un pēc laulībām pieņēmusi vīra uzvārdu, ...
Intrisha topošo vīru satikusi draugu kāzās
Sociālo tīklu satura veidotāja Intrisha, īstajā vārdā Patrīcija Kaļiņina, apprecējusies ar savu mīļoto Viktoru un pēc laulībām pieņēmusi vīra uzvārdu, kļūstot par Patrīciju Golovizinu.
Patrīcija 3. jūnijā publicēja vairākus video un fotogrāfijas no savas īpašās dienas. Tajos redzams gan gatavošanās process, gan laulību ceremonija, gan brīdis, kad pāris mij laulību gredzenus. Īpašu uzmanību izpelnījās video, kurā līgavu pie altāra pavada viņas tēvs. “Paldies, tēt, par uzvārdu, šodien tu pēdējo reizi pavadi viņu pie altāra,” Intrisha rakstīja pie video, liekot noprast, ka pēc laulībām pieņēmusi vīra uzvārdu. Kāzu ceremonija norisinājās 29. maijā romantiskā spa kūrortā pie sirds formas ezera. Baltā tērpusies līgava pie altāra devās tēva pavadībā, kur viņu aizkustināts gaidīja līgavainis Viktors.
Citā ierakstā, kurā viņa redzama, gatavojoties kāzu ceremonijai, Intrisha ar sev piemītošo humoru raksturoja līgavas piedzīvoto pirms lielā notikuma. “Man sāk šķist, ka kāzas pa īstam svin tikai vīrietis. Sievietei tā ir pilna darba diena. Lai skaisti aizietu līdz arkai, vispirms jāiziet cauri visam pārējam – sejas maskas, make-up, frizūra, kleita, korsete, kurā pēkšņi jāiemācās elpot no jauna. Tāpēc, ja līgava pie altāra raud, iespējams, tās nemaz nav emocijas. Iespējams, viņa vienkārši ir laimīga, ka visas šīs procedūras beidzot ir beigušās. Protams, es jokoju. Es centīšos neraudāt. Galu galā, man tikko uztaisīja make-up, tas man maksāja ilgu rīta laiku, lai to sabojātu pirmajās piecās minūtēs. Nu ko… es dodos pie altāra. Novēliet man veiksmi!”
Attiecības sākās draugu kāzās
Žurnāls "Kas Jauns" vēsta - Patrīcijas un Viktora iepazīšanās stāsts sākās kopīgu draugu kāzās. Abi tajās bija liecinieki – viņa pārstāvēja līgavas pusi, bet Viktors bija līgavaiņa liecinieks. Liktenīgā satikšanās izvērtās par attiecību sākumu, jo drīz pēc svinībām Viktors spēra pirmo soli un uzaicināja Patrīciju uz tikšanos divatā. Vēlāk abu attiecības kļuva arvien nopietnākas, un šā gada 15. februārī Viktors savu mīļoto bildināja. “Kad mans līgavainis iedeva man gredzenu, es sajutu, ka viņš patiešām mani ir izvēlējies. Ka viņš nebaidās uzņemties atbildību – par ģimeni, par mani. Viņš redz mani kā savu sievu. Un tā ir tā drošības sajūta. Tas maksā tik daudz! Patiesībā tam nav naudas vērtības.”
Ne tikai zīmogs pasē
Jau iepriekš raidījumā "Burku studijā" Patrīcija stāstīja, ka laulība viņai simbolizē daudz vairāk nekā juridisku formalitāti. “Varbūt citi teiks – tas ir tikai štampis pasē, bet man tā ir mierīgāk un es tā jūtos labāk. Un tas ir patiešām svarīgi!” Viņa neslēpa, ka bildinājums devis īpašu drošības sajūtu un pārliecību par abu kopīgo nākotni.
Domā par bērniem
Pēc kāzām jaunais pāris raugās nākotnē un neslēpj, ka viens no lielākajiem sapņiem ir ģimenes pieaugums. Patrīcija atzinusi, ka šobrīd abi apzināti veido stabilu pamatu nākamajam dzīves posmam, tāpēc bērnu ienākšanai ģimenē gatavojas atbildīgi un pārdomāti. “Šobrīd es neesmu stāvoklī, bet mēs ļoti, ļoti, ļoti gribam bērnus, un mēs tagad taisām tādu drošu fundamentu, lai viss būtu kārtībā,” viņa atzina. Abi pievērš īpašu uzmanību veselībai, finansiālajai stabilitātei un nākotnes plāniem. Viens no tuvākajiem mērķiem ir sava mājokļa iegāde, iespējams, privātmājas, lai ģimenei būtu vieta, kur veidot kopīgu dzīvi. Pāris neizslēdz iespēju kādreiz dzīvot arī citur, taču šobrīd viņi nākotni saista ar Latviju. Lai gan kāzu svinības jau aizvadītas, pāris par atpūtu vēl tikai domā. Patrīcija atklāja, ka septembrī abi plāno doties ceļojumā, iespējams, uz Grieķiju. Līdz tam vasaru iecerēts veltīt darbam un nākotnes plānu īstenošanai.