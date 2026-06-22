Juris Strenga nosvin dzimšanas dienu un grib nodzīvot līdz 90 gadiem
13. jūnijā 89. dzimšanas dienu svinēja tautā iemīļotais aktieris un Dailes teātra leģenda Juris Strenga.
Sarunā ar žurnālu "Kas Jauns" gaviļnieks neslēpj skepsi par pasaulē notiekošo un atzīst, ka ir samierinājies ar mierīgo dzīves ritumu. Skatuves leģenda atklāj, ka joprojām regulāri apmeklē teātra izrādes un seko līdzi kultūras dzīvei, tomēr ikdienā priekšroku dod mieram savās mājās. Aktieris teic, ka redze vairs nav tik laba kā agrāk, tāpēc grāmatu lasīšana palikusi pagātnē, bet brīvos brīžus viņš labprāt pavada dārzā.
89. jubileju nosvinējis kopā ar ģimeni
Dzimšanas dienu aktieris aizvadījis mierīgi, bez skaļām svinībām. Par jubilejas atzīmēšanu viņš izsakās lakoniski, dodot priekšroku laikam ar ģimeni. Jautāts par nākotnes plāniem, aktieris ir tiešs. “Man galvenais ir nodzīvot līdz 90 gadiem. Man ir atlicis nedaudz. Un tas ir viss,” saka Strenga. Viņš neslēpj, ka pēdējos gados kļuvis daudz mierīgāks un vairs nejūt vajadzību kādu pārliecināt vai mainīt pasauli. “Kāpēc es vispār mēģinu kaut ko ietekmēt? Tas taču nav iespējams. Cilvēki domās tā, kā viņi domās, katram taču ir savs skatījums.”
Pasaules notikumi liek satraukties
Aktieris atzīst, ka notikumi Latvijā un pasaulē viņu nepriecē. “Viss, kas notiek šeit, Latvijā, vispār visā pasaulē, tas ir pilnīgi bezjēdzīgi. Es nevaru būt optimists nevienu brītiņu.” Vienlaikus viņš uzsver, ka savas pārdomas nevēlas uzspiest citiem, jo katram pašam jāizdara secinājumi par dzīvi un apkārt notiekošo.
Redze vairs neļauj lasīt
Lai gan savulaik grāmatas bijušas neatņemama viņa ikdienas sastāvdaļa, tagad aktieris atzīst, ka lasīšanai vairs neatliek ne spēka, ne iespēju. Gadu gaitā pasliktinājusies redze, un ilgstoša lasīšana kļuvusi apgrūtinoša. “Nekādas filozofiskas grāmatas es vairs nelasu,” atzīst Strenga. Viņš neslēpj, ka attiecības ar grāmatām pēdējos gados būtiski mainījušās. Kādreiz krātā bibliotēka vairs neaizņem goda vietu mājās, jo daļa izdevumu jau aizceļojuši uz viņa šķūni. “Esmu visas grāmatas nolicis šķūnītī pie malkas. Arī par teātri nelasu. Tādas arī šķūnītī pie malkas saliktas grēdām dažādos stūros,” stāsta aktieris. Strenga uzskata, ka daudzas gudrības, kas aprakstītas teorētiskajā literatūrā, mūsdienās vairs nav aktuālas un ir novecojušas. Viņa skatījumā, dzīve attīstās daudz straujāk, nekā grāmatas spēj tai izsekot. “Jo tas viss ir novecojis. Teātris mainās katru dienu un ir citāds. Un tam izsekot vairs nevar paspēt,” viņš saka.
Tas gan nenozīmē, ka aktieris zaudējis interesi par teātri. Gluži pretēji – viņš joprojām regulāri apmeklē izrādes un cenšas sekot līdzi tam, kas notiek uz Latvijas skatuvēm. Tieši dzīvais teātris viņam šķiet daudz vērtīgāks par teorētiskiem spriedelējumiem grāmatās. Sarunā jūtams, ka aktieris uz dzīvi raugās pragmatiski. Viņš vairs necenšas uzkrāt zināšanas tikai zināšanu pēc, jo daudz svarīgāk šķiet baudīt to, kas notiek šeit un tagad.
Tautā mīlētais aktieris Juris Strenga
Aktieris Juris Strenga, kuram 2017. gada 13. jūnijā palika 80 gadi.
Mīļa nodarbe – ravēšana
Aktieris neslēpj, ka vecumdienās vairs netiecas pēc skaļiem notikumiem vai sabiedriskas rosības, daudz labāk jūtoties savās mājās un dārzā. “Man ir mazie pirkstiņi. Un ar tiem mazajiem pirkstiņiem es ravēju dārzu. Tas ir viss,” viņš saka ar ironiju. Kamēr citi pensionēšanās gadus piepilda ar ceļojumiem vai jauniem projektiem, Strenga novērtē mieru, iespēju pabūt mājās un darīt ikdienišķas lietas, pat ceļošana viņu īpaši neinteresē. Aktieris pieņem dzīvi tādu, kāda tā ir, un lielas vēlmes vairs neizvirza. Visvairāk viņš novērtē laiku kopā ar ģimeni, iespēju vēl aiziet uz teātri, satikt draugus un ikdienā atrast kādu nelielu darbiņu, kas ļauj justies vajadzīgam.
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Par Dvīņiem: “Tā ir šausmīga nelaime”
Aktieris pasmejas par savu horoskopa zīmi – Dvīņiem. “Tā ir šausmīga nelaime,” smejoties nosaka Strenga. Viņaprāt, Dvīņiem raksturīga nepārtraukta mētāšanās starp dažādām interesēm un domām. “Mēs grābstāmies uz visām pusēm. Nepārtraukti jau tagad grābstos. Un nekur man nav neviena galvenā pieturas punkta. Viss ir vajadzīgs – pa visiem kaktiem,” viņš saka. Šajā paškritiskajā un vienlaikus asprātīgajā piezīmē atklājas arī aktiera raksturs, pat runājot par vecumu, veselību vai dzīves sarežģījumiem, viņš nezaudē spēju paskatīties uz sevi ar humoru. Tieši šī ironija un godīgums ir viena no Strengas pievilcīgākajām īpašībām gan uz skatuves, gan dzīvē.