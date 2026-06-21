"Gaidi Vaterlo kauju!": Timmas ģimenes advokāte brīdina Sedokovu, kura atkal stāsta par savām ciešanām
2024. gadā traģiski aizgājušā Latvijas basketbolista Jāņa Timmas bijusī sieva, dziedātāja Anna Sedokova žēlojusies par “briesmīgo” sabiedrības attieksmi pret viņu, kamēr Timmas ģimenes advokāte solījusi viņai “Vaterlo kauju”, turpinoties Timmas ģimenes un Sedokovas konfliktam par basketbolista mantas sadali.
Aizlūgums par Jāņa Timmas dvēseli Rīgas Svētās Marijas Magdalēnas baznīcā
Vecrīgā - Svētās Marijas Magdalēnas katoļu baznīcā 20. augusta rītā notika Svētā Mise, kurā aizlūdza par basketbolista Jāņa Timmas (1992-2024) ...
Sedokova nu nolēmusi pažēloties, kā viņu ietekmējusi sabiedrības attieksme pēc Timmas nāves, un pagājušais gads viņai esot bijis ļoti smags, jo uz kritikas fona viņa noslēgusies no apkārtējās pasaules. Tomēr Sedokova uzsvērusi, ka spējusi saņemties bērnu dēļ, taču pat laiks nespējot dziedēt šādas brūces, vēsta “TV Mail”.
“Man bija grūts pagājušais gads, un es biju noslēgusies no visa. Kad par tevi filmē tūkstošiem sižetu visos lielākajos televīzijas kanālos (..) Vieni uz tā rēķina vairoja savu popularitāti, citi piepelnījās mīlestību, cilvēku simpātijas. Es izsaucu taksometru un domāju, ka mani izsēdinās un neviens negribēs mani vest, jo visa pasaule mani ienīst. Tu domā: “Ko es jums esmu nodarījusi, cilvēki?” stāstījusi Sedokova.
Viņas atklāsmes publicētas laikā, kad turpinās tiesvedība par Timmas mantu. Vietējos medijos vēsta, ka nākamā tiesas sēde paredzēta 13. jūlijā.
Savukārt, kā izskatās, Timmas ģimenes advokāti Margaritu Gavrilovu Sedokovas žēlabas nav aizkustinājušas. “Aizbraucu uz Ostankinas tiesu un pārbaudīju, vai no atraitnes nav saņemti kaut kādi papildinājumi. Izņemot iebildumu kopiju pret mūsu prasību, kurā ir gurdi argumenti par laulības līguma esamību, — nekā nav! Anna Vladimirovna, mūsu dārgā apbūrēja! Ar nepacietību gaidām 13. jūliju. Notiks Vaterlo kauja. Jūs, protams, zināt, kuru vēsturisko personu šajā cīņā pārstāvēsiet? Mēs esam pēc uzvaras!” savā “Telegram” kanālā rakstīja advokāte.
Anna Sedokova un Jānis Timma 2020. gada jūlijā Amerikā
Kā zināms, pasaulslavenā Vaterlo kauja notika 1815. gada 18. jūnijā, kurā Francijas imperators Napoleons Bonaparts cieta izšķirošo sakāvi cīņā pret tā dēvēto Septītās koalīcijas aliansi, kurā ietilpa Lielbritānija, Prūsija, Austrija un citas valstis. Pēc šīs sakāves Napoleons tika otrreiz izsūtīts, šoreiz uz vientuļo Svētās Helēnas salu, kur 1821. gadā nomira.
Vietējie mediji vēsta, ka Timmas ģimene pret Sedokovu tiesā iesniegusi divas prasības — par Jāņa novešanu līdz pašnāvībai un par pāra laulības līguma atzīšanu par spēkā neesošu. Ģimene plāno pierādīt, ka Sedokova sagrāva Timmas karjeru, panāca visa viņas īpašuma pārrakstīšanu uz sava vārda, pēc tam pameta. Pēc šķiršanās Sedokovas rīcībā nokļuvuši visi Timmas dzīvokļi Maskavā, ar kuriem viņa vērienīgi iedzīvojusies, bet Timmas dēls no pirmās laulības Kristians neko nav mantojis.
Anna Sedokova un Jānis Timma uz sarkanā paklāja un ikdienā
Kad sākās tiesas process, Sedokova jau veltīja nicīgus vārdus Timmas ģimenei, aicinot viņus “atšūties” un nemēģināt no viņas “sūkt naudiņu”. “Es ļoti gribētu, lai jūs visi atšūtos no manis un beidzot saprastu, ka ļaudis naudu pelna, ejot uz darbu. Ir tāds vārds, nesot citiem labumu. Man ir 21 gadu vecs bērns, strādā divās darbavietās un mācās, es katru dienu kopš 14 gadu vecuma, Jā, strādāt ir daudz grūtāk nekā piesūkties pie kādam un sūkt no viņa naudu. Taču darbs sniedz arī gandarījumu,” paziņoja Sedokova. Viņa piedraudēja, ka par katru vārdu viņai esot “papīrītis”. “Un absolūti ziniet, ka par katru vārdu man ir papīrītis. Katrā jautājumā. Tiksimies tiesā, mani alkatīgie dīkdieņi. Paskatīsimies, kura pusē ir taisnība.”
2. martā Maskavas pilsētas Horošovas rajona tiesā sāka izskatīt Timmas ģimenes iesniegto prasību pret Sedokovu par kopīgi iegūtās mantas sadali. Prasītāji lietā ir sportista vecāki — Raitis un Ausma Timmas, kā arī viņa pirmā sieva Sana Oša.
2025. gada jūnijā kļuva zināms, ka Sedokova ir steidzami iesniegusi pieteikumu mantojumam. Pēc Gavrilovas teiktā, zvaigzne baidās palikt tukšā, ja laulības līgums tiks atzīts par spēkā neesošu. Advokāte pastāstīja, ka Sedokova steidzas laulību līguma atcelšanas riska dēļ. Ja tas notiks, viņa neiegūs pieeju bijušā vīra īpašumiem. Juriste uzskata, ka tādējādi dziedātāja tiecas nodrošināties un saglabāt vismaz daļu aktīvu.
Pēdējā gaitā pavada basketbolistu Jāni Timmu
Šodien notika atvadīšanās no pagājušajā nedēļā mirušā Latvijas basketbolista Jāņa Timmas.
32 gadus vecais Jānis Timma traģiski aizgāja naktī uz 2024. gada 17. decembri Maskavas hostelī “Apeļsin”, Sergeja Makejeva ielas piecstāvu mājas kāpņu telpā, nākamajā dienā pēc Sedokovas 42. dzimšanas dienas. Viņš šajā hostelī iemitinājās iepriekšējā vakarā un nekas neliecināja par gaidāmo nelaimi, hosteļa īpašnieks vārdā Aleksandrs izdevumam “super.ru” apgalvoja, ka iemitināšanās brīdī Timma bija “absolūti smaidīgs, pozitīvs cilvēks”. Vietējie mediji ziņoja, ka cilpā atrastais Timma izdarījis pašnāvību. Sportista tuvinieki neticēja pašnāvības versijai un pieļāva slepkavības iespējamību, un janvāra sākumā Latvijā tika uzsākts kriminālprocess. 27. janvārī Krievijā tika publiskoti viņa nāves izmeklēšanas pārbaudes rezultāti, un tajos par nāves cēloni norādīta pašnāvība.
Sedokova ilgi nekomentēja Jāņa radinieku daudzos neglaimojošos izteikumus, taču pērn aprīlī negaidīti viņiem atbildēja, uzsverot, ka nevajag vainot viņu bijušā vīra nāvē. “Ja es kaut vārdu pateiktu par tiem, kas izplata melīgu informāciju, par to, kā viņi ir izturējušies pret mani un Jāni, viņiem neklātos viegli. Bet es to nedarīšu, lai kā viņi censtos reklamēties uz nāves fona. Ir atmiņas par cilvēku, kurš gribējis aiziet, un tas ir viņa lēmums. Visi to zināja jau labu laiku pirms notikušā. Izbeidziet! Un godājiet tā cilvēka piemiņu, kurš jums bija mīļš. Jebkurus jautājumus var uzdot man personīgi. Bet neviens tos neuzdod,” toreiz dusmojās Sedokova. 2025. gada februārī Krievijas mediji vēstīja, ka Sedokova vairs negrasās apspriest Timmas nāvi, tas viņai ir noiets etaps.
Sedokova bija Timmas otrā sieva, ar ko viņš bija precējies no 2020. līdz 2024. gadam. Viņu vētrainā laulība tika šķirta 9. decembrī nedēļu pirms Timmas nāves.
Sedokovai Timma bija trešais vīrs. Pirmais vīrs, bijušais Kijivas futbola kluba “Dinamo” kapteinis Valentīns Beļkevičs ar Sedokovu laulībā nodzīvoja divus gadus (2004. gada vidus - 2006. gada sākums) un nomira 41 gada vecumā 2014. gada 1. augustā no tromboembolijas. Otrais vīrs bija uzņēmējs Maksims Čerņavskis (2011. gada februāris - 2013. gada februāris), kurš pašlaik dzīvo ASV.