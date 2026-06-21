Gājis bojā leģendārās videospēļu franšīzes “Assassin's Creed” izdevēja "Ubisoft" līdzdibinātājs
Piektdienas vakarā gājis bojā pasaulslavenā videospēļu izdevēja “Ubisoft” līdzdibinātājs Klods Gijmo. Šī kompānija ieguvusi pasaules slavu ar tādām spēļu franšīzēm kā “Assassin's Creed”, “Driver”, “Far Cry”, “Tom Clancy's” un “Prince of Persia”.
69 gadus vecais Gijmo gāja bojā, kad netālu no Labolas lidostas Atlantijas okeāna piekrastē nogāzās divmotoru lidmašīna “Cessna 421”, kurā atradās divi cilvēki, vēstīja “Ouest-France”. Lidmašīnā kopā ar viņu atradās instruktors. Medijos vēsta, ka abi bija pieredzējuši un licencēti piloti. Lidostas amatpersona, kas vēlējās palikt anonīma, izteicās aģentūrai “The Associated Press”, ka lidmašīna nogāzās īsu mirkli pirms nolaišanās.
Plašāka informācija par katastrofas apstākļiem pagaidām netiek publiskota. “Ubisoft” apstiprināja Gijmo nāvi, taču sīkākus komentārus nesniedza.
Klods Gijmo 1986. gadā izveidoja “Ubisoft” kopā ar četriem brāļiem Kristianu, Žerāru, Mišelu un Īvu. Sākot ar tādām spēlēm kā “Zombi” un B.A.T., brāļi pakāpeniski izveidoja vienu no pasaulē lielākajiem videospēļu izdevējiem. Klods Gijmo bija uzņēmuma “Guillemot Corporation” izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs. Šis uzņēmums nodarbojas ar interaktīvās izklaides aparatūras un aksesuāru izstrādi un ražošanu. Savukārt viņa brālis Īvs Gijmo pašlaik ir “Ubisoft” izpilddirektors, vēsta “ign.com”.
Pagājušā gada decembrī traģiski aprāvās citas leģendārās videospēļu franšīzes “Call of Duty” līdzautora Vinsa Zampellas dzīvība. 55 gadus vecais videospēļu izstrādātāja “Respawn Entertainment” vadītājs un “Infinity Ward” līdzdibinātājs gāja bojā Kalifornijā, kad avarēja pie sava “Ferrari” stūres. “Call of Duty” ir trešā visu laiku ienesīgākā videospēļu franšīze, ar vairāk nekā 500 miljoniem pārdoto eksemplāru atpaliekot tikai no “Mario” un “Tetris”.