Armands Simsons.
Slavenības
Šodien 13:18
Armands Simsons pēc strīda ar Arigo Toro publicē atklātu vēstījumu
Aizvadītajā nedēļā publiskajā telpā "saķeršanās" notika starp diviem Latvijā labi zināmiem vīriem - pasākumu un raidījumu vadītāju Armandu Simsonu un bijušo latviešu politiķi Arigo Toro (iepriekš Aldis Gobzems).
Arigo Toro bija publiskojis informāciju par Armandu Simsonu un viņa ģimeni, uz ko Armands reaģēja ar privātām vēstulēm Arigo.
Tagad raidījumu un pasākumu vadītājs publiskojis atvainošanos. "Aizvadītajā nedēļā sociālo tīklu publiskajā telpā ir nonākusi kāda mana privātā sarakste. Apzinoties, ka šīs informācijas publiskošana var un arī ir izraisījusi dažādas reakcijas un vērtējumus draugu, paziņu, klientu un sadarbības partneru lokā, vēlos darīt zināmu, ka radušos situāciju uztveru nopietni.
Man ir patiesi žēl, ja publiskotā informācija ir radījusi nepatīkamas emocijas, aizskārusi vai radījusi neizpratni un atvainojos tiem, kuri nebija domāti kā šo privāto izteikumu adresāti," savā "Instagram" kontā rakstīja Armands.